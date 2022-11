Gators: il recap della settimana

SERIE D

VM SERVICE GATORS - FRANZIN VAL NOCE 70-71

Parziali: 21-16, 37-35, 53-51

VM SERVICE Gators: Marengo 21, Valinotti 6, Cerutti 7, Avalle, Nicola S. 6, Nicola A. 23, Ghigo 4, Varallo A. 2, Pistone, Perrone, Fantini 1. All.: Fabbri.

Franzin Val Noce: Berugi 3, Oggero 7, Bonavera, Marenco 8, Pari 13, Bianciotto 25, Cuku 3, Bonaria 10, Brero 2. All.: Armando.

Dopo due successi consecutivi, gli alligatori di coach Marco Fabbri cadono nella gara casalinga contro Franzin Val Noce: sconfitta di misura, maturata solo nel finale di gara con gli ospiti bravi a sfruttare le occasioni concesse e a rimontare. La partita è combattuta e molto spezzettata: i Gators combattono, per tutta la gara, persa poi a causa di alcune imprecisioni sia nelle trame di gioco che dalla lunetta. Inizio di gara tutto di marca saviglianese, con Marengo in grande spolvero e autore di 7 punti ma gli ospiti recuperano terreno grazie ai molti liberi concessi (saranno 24 quelli assegnati a fine gara a Franzin Val Noce). Il secondo quarto vede andare in scena lo stesso trend del primo, con i giocatori di coach Marco Fabbri che iniziano ad accumulare falli: per questo, dal terzo quarto, il coach degli alligatori sceglie una difesa a zona togliendo Marengo, a rischio bonus falli. Nell’ultimo parziale, con il ritorno in campo di Marengo e le giocate di Nicola, Ghigo e Valinotti, i Gators allungano a +10. La partita sembra in cassaforte, ma negli ultimi minuti di gara succede un po’ di tutto. I giovani saviglianesi sbagliano troppo sotto canestro e dalla lunetta mentre gli avversari accorciano grazie ad alcuni falli dubbi e i conseguenti tiri liberi. Il sorpasso avviene nel finale, dopo uno 0/2 di Varallo dalla lunetta e l’ennesimo fallo fischiato contro i Gators a pochi decimi di secondo dalla sirena. Gli ospiti sono implacabili e infallibili dalla lunetta e arrivano al definitivo sorpasso. Il risultato è anche causa dell’inesperienza dei giovani alligatori e di alcune scelte arbitrali molto dubbie. Ma ci sarà modo di rifarsi, già a partire dalla partita di domenica 13 novembre contro Chieri. Prossimo incontro: domenica 13/11/2022 ore 18.30, VM SERVICE Gators – Chieri (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). PROMOZIONE MASCHILE

CAIRO - ZETAEMME CAYMANS 54-28

Parziali: 12-15, 11-4, 25-4, 6-5 Caymans: Ferrero 12, Paschetta 8, Davicco 5, Scibetta 2, Caula 1, Borsa 0, Mondino 0, Rosso 0, Tuninetti 0. All.: Mondino.

Prima di campionato per i nuovi Caymans, impegnati nella lunga trasferta di Cairo Montenotte: i ragazzi di Giò Mondino partono con una buona intensità, nonostante un discreto numero di palle perse. I padroni di casa appaiono contratti così Ferrero, Davicco e Paschetta ne approfittano per mettere a segno un po’ di tiri, chiudendo il primo quarto in vantaggio di 3 lunghezze. Da quel momento, complice la difesa a zona degli avversari, il canestro avversario diventa sigillato ed i Caymans mettono a segno solamente 13 punti in 30 minuti di gioco.

«Da questa prestazione non si può che migliorare: la squadra è un cantiere aperto, i giocatori hanno bisogno di conoscersi e di giocare assieme. Questa sera, dopo un primo quarto accettabile, abbiamo fatto fatica su entrambe le metà campo. Con la volontà di tutti, la situazione migliorerà» ha spiegato coach Mondino nel post partita. Prossimo incontro: giovedì 10/11/2022 ore 21,15, Caymans-Polisportiva Piaschese (Pala San Giorgio, CAVALLERMAGGIORE (CN)). U19 GOLD

CARMAGNOLA - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 77-51

Parziali: 14-9, 20-18, 22-13, 21-11 VM SERVICE Gators: Barra 0, Ghigo 14, Valinotti 0, Perrone 0, Varallo G. 0, Pistone 0, Scibetta 0, Varallo A. 7, Nicola 27, Pepe 3. All.: Fabbri. Ass.: Colonna.

Carmagnola: Guerriero 12, Giraudo 2, Isopi 3, Toma 7, Bruna 12, Vaschetti 0, Caini 3, Racca A. 7, Racca F. 3, Muschieri 8, Cavaglià 2. Trasferta che lascia l'amaro in bocca per gli U19 Gold a Carmagnola. I coach Fabbri e Colonna schierano il quintetto iniziale composto da Nicola, Varallo Alessio, Ghigo, Pistone e Perrone. I cinque iniziano in modo promettente anche se l'intensità della gara, fin dai primi minuti, non è altissima.

I padroni di casa riescono a chiudere a loro vantaggio il primo quarto (14-9). Nel secondo periodo l'intensità del gioco continua a non essere eccessiva e, nonostante i troppi palloni persi, i Gators rimangono vicini nel punteggio agli avversari e non li lasciano scappare. Nel terzo periodo una reazione di orgoglio degli alligatori permette di ridurre il divario dai -7 di inizio periodo fino al -1. La difesa ospite però commette troppi falli permettendo a Carmagnola di rimanere in vantaggio chiudendo il quarto con un parziale di 22-13. Nel quarto periodo Fabbri fa ruotare tutti i giocatori a sua disposizione per cercare di trovare punti anche dalla panchina, ma ormai Carmagnola ha messo in sicurezza la gara. Alla sirena il risultato è ampiamente dalla parte dei padroni di casa: il match si chiude 77-51. Prossimo incontro: martedì 08/11/2022 ore 21.00, CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators – 5 Pari (Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)). JUNIORES

GATORS - CUNEO 64-33

Prima partita e prima vittoria per i Gators che partecipano al campionato Juniores CSI con una formazione guidata dai coach Alessio Colonna e Marco Fabbri. I canestri di Ferrero e la buona difesa di squadra portano da subito in vantaggio la formazione di casa lasciando poco spazio al gioco di Cuneo. La difesa è proprio la chiave che fa volare i biancoverdi nel punteggio: Scibetta trascina i compagni, Alex Brigna difende e si mette in luce con un ottimo contropiede in solitaria sul filo della sirena, infine, Tuninetti è in serata positiva e si vede! In attacco è Roano a guidare il gioco. Oltre a lui si segnalano i tanti rimbalzi presi da Ghigo, Varallo e Valinotti e le due triple di Pistone. La partita è anche l'occasione per l'esordio, in questa categoria, del giovanissimo Fiorito, unico della compagine classe 2006, che fa da subito vedere buone cose in difesa e mette 2 punti a referto.

Le stoppate di Perrone e i suoi numerosi canestri contribuiscono, infine, a costruire il vantaggio a doppia cifra che si manterrà costante per tutto il match. I coach in questa partita hanno dato a tutto il roster la possibilità di esprimersi in campo e si dichiarano molto soddisfatti del gioco visto sul parquet. Prossimo incontro: sabato 12/11/2022 ore 19.00, Gators – Mondovì (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U17 GOLD

GGS BASKETBALL PROJECT - TOC TOC GATORS 63-36

Parziali: 14-4, 13-15, 23-8, 13-9 GGS BASKETBALL PROJECT: Picollo 4, Ruffinatto 6, Inaudi, Di Meo 14, Ficetti 7, Massa 2, Bertaina 12, Vergnaghi 11, Mattio 2, Barra 3, Condur, Giordano 2. All.: Nicola – Ass.: Di Meo.

TOC TOC Gators: Culasso, Crosetto R., Varallo 13, Mori, Baretta 6, Carta 2, Ambrogio 10, Pepe 1, Paonne, Pistone, Crosetto F., Marcellino 4. All.: Fabbri

Per il campionato U17Gold, lunedì 31 ottobre si sfidano a Savigliano GGS Basketball Project e TOC TOC Gators. Si tratta di un derby per i giocatori saviglianesi del gruppo GGS: alcuni di loro hanno giocato fino all’anno scorso con i compagni più “grandi”, che stasera sedevano sull’altra panchina. Alcuni giocatori TOC TOC, poi, si allenano una volta a settimana con il gruppo 2008 del nuovo progetto. C’è quindi la giusta tensione, il pubblico è numeroso, tra le fila dei giocatori una piccola (e giusta) ansia da prestazione. GGS vuole confermare quanto di buono fatto vedere nella gara precedente contro i cugini dell’Amatori, mentre TOC TOC vuole dimenticare la prestazione opaca vista a Saluzzo. GGS parte forte ad inizio gara piazzando un micidiale 13-0 grazie alle scorribande di Vergnaghi, alla bomba di Di Meo e alla lucidità di Bertaina. I Gators rispondono giocando con i tre “lunghi” (Baretta, Varallo e Marcellino) che cercano di aggredire l’area difesa dai bianchi padroni di casa. Il secondo quarto è molto più equilibrato: gli “ospiti” TOC TOC non ci stanno a fare da sparring partner e cominciano ad arrivare con più convinzione a tiri vicino a canestro (in questo frangente Varallo la fa da leone) e non disdegnano di colpire dalla lunga con Ambrogio (bella partita per il giovane 2008!). Si arriva a metà partita con un +8 interno (per GGS) che sembra far presagire ad una gara equilibrata anche nel secondo tempo: i coach GGS però predicano un po’ più di determinazione in difesa e un po’ più di attenzione alla scelta del tiro migliore in attacco. La squadra recepisce e piazza un mini-parziale che in pochi minuti fa aumentare il divario fino al +20 (grazie ancora alla buona vena del trio Vergnaghi-Bertaina-Di Meo), mentre Picollo e Inaudi limitano con grande pressione difensiva le iniziative di penetrazione in area dei vari piccoli di sponda TOC TOC.

Quando poi Varallo si vede fischiare in rapida successione un fallo antisportivo su Ruffinatto (prova positiva anche per lui) e un tecnico per proteste e deve lasciare il campo, i Gators perdono un po’ di intensità e la partita volge verso un finale sempre più di marca GGS, che riesce di nuovo a ruotare in campo tutti gli effettivi. Finisce così il primo “derbyssimo” per la formazione GGS (ne avrà altri 3 in questo girone contro due squadre di Cuneo e una di Saluzzo) che continua nel suo percorso di crescita e soprattutto di conoscenza tra i tre gruppi di giocatori. Per TOC TOC una gara comunque positiva, con una buona prima parte di gara: si potrà partire da qui per continuare a migliorare. Prossimo incontro: venerdì 11/11/2022 ore 19.30, Novipiù Campus Piemonte – GGS Basketball Project (Pala 958 - Via Giardino, 3 - CORNELIANO D'ALBA (CN)). TOC TOC GATORS - NOVIPIU' CAMPUS PIEMONTE 48-66

Parziali: 13-17, 30-35, 36-47 TOC TOC Gators: Crosetto 2, Varallo 14, Baretta 13, Avalle 6, Carta, Sogno 2, Pepe 7, Carignano, Pistone, Marcellino 4. All.: Fabbri, Ass.: Colonna.

Novipiù Campus Piemonte: Moschini 2, Giordano, Marocco 5, Peano 2, Ferracaku 4, Triverio, Morando 8, Foglia 13, De Carolis 19, Toppino 7, Pavese 6, Jovanovic. All.: Gaudio. Acc.: Canonico. Una nuova positiva prestazione, quella dei ragazzi Gators U17, che dimostrano di aver fatto un ulteriore passo in avanti su concretezza difensiva e tenuta mentale, nel match contro Novipiú Campus Piemonte. Il quintetto iniziale scelto da Fabbri è composto da: Crosetto, Varallo, Baretta, Avalle e Marcellino. Come già accaduto nelle tre gare precedenti, gli alligatori tengono bene la difesa contro i più massicci avversari. In attacco si inizia a vedere una risposta alle richieste di Fabbri: circolazione di palla e soprattutto, movimenti individuali senza palla. Nel secondo periodo, anche facendo scendere in campo chi non era entrato nel quintetto base, i Gators danno segnali positivi in termini di tenuta mentale e fisica chiudendo il secondo tempo con 5 punti di scarto. «Ricordo - dice Fabbri - che i nostri ragazzi stanno affrontando questo campionato che li vede affrontare formazioni con atleti più grandi di un anno, alcuni dei quali superano già i 2 metri!». Nel terzo periodo si lotta su ogni pallone ma la stanchezza inizia a farsi sentire: qualche pallone perso di troppo permette agli ospiti di scappare portando il distacco a 11 punti. Nell'ultimo periodo gli avversari amministrano bene il vantaggio portandosi sul +18 finale, chiudendo la contesa 66-48. Coach Fabbri si dichiara contento dei costanti e progressivi miglioramenti dei suoi giocatori: «l'unica strada che abbiamo per crescere, è migliorare qualcosa ogni giorno nei singoli ragazzi». Prossimo incontro: venerdì 11/11/2022 ore 19.30, Novipiù Campus Piemonte – TOC TOC Gators (Pala958 - Via Giardino, 3 - CORNELIANO D'ALBA CN (CN)). U15 ECCELLENZA

GGS BASKETBALL PROJECT - CUS TORINO 62-57

Parziali: 16-14, 28-21, 48-40 GGS BASKETBALL PROJECT: Barra 2, Bernardi 2, Bertaina 12, Condur, Di Meo 13, Ficetti 12, Inaudi, Massa, Mattio 2, Perlo, Picollo 4, Vergnaghi 15. All.: Di Meo - Nicola. Partita strana quella giocata dai ragazzi del progetto GGS contro la temibile squadra del Cus Torino. La pressione per l’importanza della gara era evidente e i ragazzi dei coach Di Meo e Nicola hanno cominciato molto contratti ed hanno commesso molti errori, sia in attacco che in difesa, con troppe scelte individuali e poche di squadra. Questo ha consentito alla compagine torinese di rimanere pericolosamente a contatto fino alla fine. Nei primi due quarti di gioco le difese hanno prevalso sugli attacchi e, solo grazie alle conclusioni dalla lunga distanza di Di Meo e Bertaina e ai canestri in area di Vergnaghi, la squadra GGS è riuscita a chiudere il primo tempo avanti, sul 28-21. Nel terzo periodo i padroni di casa sono riusciti a servire Ficetti con maggiore continuità sotto le plance, ma i troppi errori in difesa hanno consentito ai torinesi di chiudere a -8. Nel quarto periodo GGS sembra controllare la gara, ma una serie di canestri da 3 punti riavvicinano pericolosamente Cus Torino. GGS gioca bene gli ultimi possessi e riesce a portare a casa i preziosi 2 punti. «Ci sono ancora molti aspetti, sia tecnici che di approccio alla gara, su cui il gruppo GGS deve lavorare con grande attenzione, ma il potenziale è sicuramente molto elevato» dichiarano i coach al termine della partita. Prossimo incontro: domenica 13/11/2022 ore 16.00, GGS BASKETBALL PROJECT – Vado (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). ALLIEVI CSI

MONDOVI' - GATORS 44-89

Parziali: 26-15, 51-24, 71-34, 28-10 Gators: Ambrogio 12, Baretta 24, Carignano 4 , Culasso 6, Crosetto 6, Sogno 8, Scardina 4, Bosio 4, Pistone 6, Varallo 10. All.: Fabbri.

Mondovì: Botto 2, Brando 0, De Marchi 2, Frocciro 2, Giusta 6, Giraudo 2, Himci 0, Rossi 0, Turco 9, Mauro 4, Tkofo 2. All.: Portaro.

Parte bene il campionato Allievi CSI per la formazione Gators guidata da Fabbri e Colonna, vincendo fuori casa per 89-44 contro Mondovì. I Gators scendono in campo con Baretta, Crosetto, Sogno, Bosio e Pistone e indirizzano subito la gara come vuole Fabbri: difesa forte a tutto campo per mettere sotto pressione il portatore di palla avversario. Il primo parziale dà ragione alla visione del coach: 8-0 per i biancoverdi. Al rientro dal time out, chiamato dal coach avversario, la situazione rimane invariata: pressione a tutto campo e il primo quarto che si chiude 26-15. Nel secondo quarto, anche facendo girare tutti i 12 componenti del gruppo, la trama non cambia producendo un risultato del secondo periodo di 51-24 e lasciando agli avversari solo 9 punti realizzati dal campo. Si rientra dalla pausa lunga con la partita in sicurezza, ma i Gators non arretrano difendendo sempre forte e per gli avversari non c'è scampo. I ragazzi di Fabbri continuano a giocare bene correndo in contropiede grazie ai tantissimi palloni recuperati, finendo il terzo quarto 71-34. Nel quarto periodo oramai la contesa è chiusa, Fabbri fa riposare chi in settimana ha già giocato 3 partite. In quest'ultimo periodo gli alligatori mettono a segno un parziale di 28-10. Prossimo incontro: mercoledì 16/11/2022 ore 20.15, Gators – Saluzzo (Pala San Giorgio, CAVALLERMAGGIORE (CN)). U15 GOLD

AREA PRO 2020 - ABC SERVIZI GATORS 81-31

Parziali: 16-6, 43-12, 63-19 ABC SERVIZI Gators: Graziano 2, Ambrogio 4, Botta A., Mosso, Botta C. 2, Vallero 2, Iacuzzi, Crosetto 12, Paonne 2, Chiarlo 2, Bosio 5. All.: Racca.

Area Pro 2020: De Marta 8, Moriondo 5, Poretti 2, Battaglino, Masi 10, Jacomuzzi 2, Bertinetto R. 16, Wu 2, Bertinetto F. 17, Nardi 2, Ferraris 11, Citernesi 8. All. Petrachi.

«Non pervenuti… semplicemente non abbiamo giocato. Sono quelle partite in cui sembra che ti abbiano calato in una realtà parallela e che tutto quello che succede non abbia alcun senso logico con quanto vissuto fino a quel momento. Ecco la sensazione è proprio questa. Ora testa bassa e lavoro duro in palestra per evitare di incappare in prestazioni imbarazzanti come questa» le parole di coach Racca alla fine della partita dicono tutto su come siano andate le cose a Piossasco contro una delle formazioni pretendenti alla vittoria finale. I bianco-verdi sono apparsi fin da subito intimoriti e fuori da ogni logica di gioco visto in allenamento. La difesa è apparsa lenta e inconsistente facilitando ogni tentativo di penetrazione dei locali che non hanno nemmeno dovuto ricorrere all’arma del tiro da fuori, tanto è stato facile arrivare al canestro e segnare tiri ad alta percentuale. I parziali parlano chiaro e soltanto nell’ultimo quarto si è vista una piccola reazione che ha portato i ragazzi Gators ad eseguire qualche azione di basket. Prossimo incontro: domenica 13/11/2022 ore 17.30, Franzin Val Noce – ABC SERVIZI Gators (Palestra Comunale - Via Don Asvisio, 4 - FROSSASCO (TO)). U14 FEMMINILE

TORTONA - CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 41-57

Parziali: 9-14, 13-19, 8-13, 11-11 CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Tuninetti 9, Rolfo, Spertino 7, Chiapello, Torello, Gianoglio, Fea, Ziliotto S, Casasole 35, Conti 6, Dotta. All.: Sabatino.

Tortona: Muciacca 1, Angeleri, Casella, Barisone, Bolognesi, Borasi, Gilardenghi 4, De Filippo 34, Tosi 2, Cappini. All.: Marchino.

Esordio vincente per le alligattrici guidate da coach Sabatino che, quest'anno, sono inserite nel girone B del campionato U14 regionale. La gara contro le coetanee tortonesi non risulta di semplice gestione e lo si capisce sin dalle prime battute di gioco. L'insidiosa De Filippo (34 punti messi a segno), brillante avversaria, col suo uno contro uno insistito ha avuto spesso la meglio sulla difesa biancoverde, la quale ha interpretato malissimo l'aiuto difensivo.

Nonostante questo, col passare dei minuti, si fa valere la buona vena di Eleonora Casasole (35) che è stata abile a farsi trovare con vantaggio vicino canestro, trasformando in punti i precisi passaggi delle compagne. Alla pausa lunga il punteggio è di 22 - 33 per le viaggianti, che incrementano ulteriormente il vantaggio nel corso della terza frazione con Spertino (7) che, solo in questa fase della gara, si mette in mostra a dispetto di una prestazione generale molto al di sotto delle sue possibilità. «Al di là di tutto era importante iniziare bene questa stagione e le ragazze sono potute rientrare dalla lunga trasferta coi primi due punti in classifica e col sorriso sulle labbra» commenta soddisfatto coach Sabatino. Prossimo incontro: domenica 20/11/2022 ore 11.15, CIRIANNI DECOARAZIONI Lady Gators – Asti (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U14 SILVER

CIRIANNI DECORAZIONI GATORS - MONDOVI' 98-33

Parziali: 26-7, 31-5, 19-12, 26-9 CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Botta C. 15, Botta A. 11, Abello 10, Bossati 5, Marchisio 11, Mosso 2, Fresia 13, Ruffino 6, Iacuzzi 11, Trentanelli 8, Barbero 5, Cirianni 1. All.: Marengo. Ass.: Racca.

Mondovì: Bertino 7, Avico Lu. 6, Negri 9, Casagrande 2, Baliz 4, Lombardo 1, Fortuna 2, Avico Lo. 2, Mauro, Basso, Sedola, Santana. All.: Blengini D.

Domenica 6 novembre scendono sul parquet del palazzetto di Savigliano i giovani atleti dell'U14 targata Decorazioni Cirianni: i ragazzi, fin dal riscaldamento, si dimostrano concentrati e con voglia di rivalsa dopo la beffarda sconfitta dell'esordio. Fin dall'inizio del match gli alligatori combatto su ogni pallone, recuperandone un'infinità e producendo buoni contropiedi che prendono alla sprovvista capitan Bertino. Quest'ultimo suona la carica per i suoi ben imbeccato da Negri, ma nulla possono contro la forte determinazione dei giovani Gators: Botta C. è inarrestabile e con cambi di mano mortiferi, trova buone soluzioni in terzo tempo ed assist al bacio per Botta A. che martella dal post con perni e virate d'alta scuola. Iacuzzi e Mosso sono fondamentali: con difese fino all'ultimo respiro su 5 giocatori riescono, non solo ad arginare il potenziale offensivo dell'altra squadra, ma creano soluzioni per loro e per i compagni, come Ruffino sempre più presente e Bossati formato gigante. Barbero è chiamato a confermare l'ottima prestazione di qualche giorno prima, e con silente abnegazione, con molto lavoro "sporco" e qualche punto porta il suo fondamentale apporto. I giovanissimi Fresia ed Abello si fanno trovare pronti e non si "spaventano" anagraficamente facendo più delle più rosee aspettative, trovando spesso un Trentanelli pronto e concentrato. Un plauso va al mitico Mecco, che nonostante le difficoltà a marcare un uomo più "undersize", non demorde e riesce a trovare la via del canestro ma, soprattutto, infonde ai compagni serenità e grinta. Soddisfatti i due coach: «si sono viste un'ottima difesa e un ottimo attacco di squadra (ben 6 giocatori in doppia cifra, e tutti i presenti sono andati a referto), cosa che lascia ben sperare per le prossime partite». Nella delicata trasferta ad Alba della prossima settimana la squadra dovrà confermare la strada di crescita intrapresa. Prossimo incontro: lunedì 14/11/2022 ore 19.15, Alba – CIRIANNI DECORAZIONI Gators (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). RAGAZZI CSI

GATORS - BRA 56-38

Parziali: 16-9, 22-17, 38-31 Gators: Marchisio 5, Trentanelli 4, Barbero 22, Ruffino 4, Cirianni 5, Quaranta, Magliano 2, Amato 2, Abbà, Ferrero 6, Grezda 6. All.: Racca. Ass.: Toselli.

Bra: Catanzariti 15, Cravero 8, Formisano 3, Gandino, Grussu, Macagno, Morgante 3, Nardi 7, Piumatti, Pregno 2. All.: Gatto.

Parte anche il campionato Ragazzi CSI per le annate 2009 e 2010: campionato di fondamentale importanza per amalgamare sempre di più le fila delle varie annate Gators. Gli alligatori portano a casa la prima partita: guidati da Barbero in splendida forma, riescono ad avere la meglio sulla formazione braidese. Gli ospiti non hanno mai gettato la spugna e sono stati a contatto nel punteggio fino all’ultimo periodo. Il primo quarto inizia con un ritmo alto per i bianco-verdi che, a suon di palloni recuperati, riescono a scavare un primo gap nel punteggio fino ad arrivare alla doppia cifra di vantaggio. Bra però non ci sta a farsi sopraffare e comincia a rispondere colpo su colpo ai canestri dei locali restando agganciata con le unghie alla partita.

Si arriva così all’intervallo lungo con i Gators sopra di sole 5 lunghezze. L’equilibrio non si spezza nemmeno nel terzo periodo: nonostante le buone prestazioni di Grezda e Marchisio la squadra bianco-verde non riesce a prendere il largo. Bisogna aspettare l’ultimo periodo per vedere realizzati i piani della panchina saviglianese e prendere così un vantaggio vicino ai venti punti. Aumentando l’intensità di gioco gli alligatori riescono a recuperare diversi palloni che tramutano in altrettanti canestri alternando soluzioni in penetrazione e tiri dalla distanza.

«È stata sicuramente un’ottima prestazione che ha messo in luce le potenzialità di questi ragazzi e che ha fatto divertire il pubblico presente. Ora ci aspetta a metà mese la trasferta in quel di Carignano per confermare il bel gioco visto quest’oggi» commentano i coach soddisfatti. Prossimo incontro: martedì 15/11/2022 ore 18.00, Carignano – Gators (Palestra liceo "N. Bobbio" - Vicolo San Sebastiano, 10 - CARIGNANO (TO)). U13 GOLD

CUNEO - AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 21-56

Parziali: 5-23, 8-15, 1-8, 7-10 AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Biga, Magliano 4, Bergese 1, Panero, Birolo 2, Fresia 8, Abello 20, Amato 1, Mellano 8, Givo , Grezda 8, Allemandi 4. All.: Toselli - Racca.

Cuneo: Dutto 3, Lutelle', Mellano, Cissoko 6, Fantini 2, Bosio 6, Roman, Segbedj, Ongaro 2, Marenco, Rocca. All.: Lelli - Capelli.

Terza vittoria consecutiva per gli Alligatori 2010 nel campionato Under 13 Gold. Ospiti a Cuneo, i ragazzi dei coach Toselli e Racca, premono sull'acceleratore fin dalle prime azioni e non lasciano scampo ai padroni di casa. Fresia dirige perfettamente la manovra offensiva dei Gators, con Abello e Grezda letali nelle conclusioni a canestro. Ottima prova di Mellano, sponda West Coast, ben coadiuvato dall'energia di Panero e Birolo. Si va al riposo del secondo quarto con i Gators avanti 13-38. Nel terzo quarto i coach biancoverdi danno ampio spazio a tutti i ragazzi: si intravede un brillante Biga in difesa, Bergese e Allemandi si fanno trovare pronti in attacco con pregevoli giocate. Il tempo scorre con gli ospiti padroni del campo e arriva così la terza vittoria consecutiva per Givo e compagni. «Ottima partita dei nostri atleti - commentano i coach - siamo stati bravi ad entrare in campo con molta energia e a non abbassare la guardia per tutto il match. Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi, vogliamo continuare a migliorare e a divertirci insieme!». Prossimo incontro: sabato 12 Novembre ore 15.30 - Saluzzo - AUTORIPARAZIONE PANERO Gators (Palazzetto dello Sport - Via Croce 54 - SALUZZO (CN)). ESORDIENTI CSI

GATORS WEST COAST - FARIGLIANO 43-41 West Coast Gators: Bossati, Mura, Ruberti, Simon , Damian, Pasquinelli,Ariado D,Ariaudo S., Angaramo, Cresto, Kolndrekaj.

Farigliano: Bellarosa, Bruno, Cappellino, Castellino, Galleano, Lami, Occelli, Rossi, Tedesco.

Si è giocata domenica 06 novembre la prima gara del campionato Esordienti CSI. I giovani atleti della squadra Gators West Coast incontrano i pari età di Farigliano. Partono forte i padroni di casa che riescono a spuntare il primo set (8-6) con il quintetto composto da Bossati, Mura, Ruberti, Simon, Damian e con Pasquinelli pronto a subentrare. Si gioca con una buona difesa e un'ottima precisione sotto canestro. Iniziano le rotazioni e, nel secondo quarto, i West Coast scendono in campo con Ariado D, Ariaudo S., Angaramo, Cresto e Kolndrekaj. Il match risulta equilibrato e gli amici di Farigliano la spuntano 6 a 4 con rapidi contropiedi e una difesa molto attenta. Nella terza e quarta frazione le due squadre si dividono il bottino rendendo la gara avvincente con i giocatori di coach Nicola che, nonstante una buona rotazione di palla, non riescono a passare in vantaggio, complice anche un po' d'imprecisione sotto canestro. Nel quinto tempo gli ospiti mettono la testa avanti aggiudicandosi la frazione per 16 a 12. Sembra ormai segnata la partita con i ragazzi di Farigliano che conducono per 3 set a 2. Ma nell'ultimo tempo i West Coast si trasformano, aiutati anche dai loro genitori che in tribuna non risparmiano incitamenti e applausi, e aumentano il ritmo in modo più che convincente riuscendo a pareggiare i conti con 3 set a testa. Il risultato finale di 46-41, permette ai West Coast di portarsi a casa la prima partita stagionale. «I concetti e gli esercizi provati in allenamento stanno iniziando a dare i loro frutti sperando in un continuo miglioramento nel loro percorso di crescita» commenta soddisfatto coach Nicola. Prossimo incontro: sabato 19/11/2022 ore 15.00, Gators Racconigi – Gators West Coast (Palazzetto dello Sport - Via Principessa Mafalda di Savoia, 9 - RACCONIGI (CN)). U13 SILVER

ALBA - GATORS 2011 51-54

Parziali: 11-12, 13-14, 14-9, 13-19 Gators: Brunetti 7, Barra 5, Montagnana 2, Rosso 1, Correndo 11, Rimonda 4, Ariaudo, Ambrogio, Culasso, Sordella 20. All.: Toselli - Sabatino.

Alba: Borio, Cauda 3, Oricco, Pescarmona 1, Canavero 8, PArisi 7, Naddeo 14, El Fetouh, Capello 3, Xhepa 4, Straputicari 6. All.: Biglia - Uko.