Arona Basket: il recap della settimana

Vittoria per la C Gold di Arona Basket, che supera Cirié per 78-58. Partita intensa che vede i ragazzi di coach Petricca scappare velocemente e gestire il risultato con un’ottima prestazione collettiva. Tanti successi per le giovanili: vince l’U13 a Novara contro College per 50-51 e l’U15 Gold, che regola Galliate per 75-43. Cade invece l’U17 Silver che si arrende a College Borgomanero per 71-52. Una vittoria e una sconfitta invece per l’U14 Gold, che prima espugna Ciriè 48-57 e poi non trova la giusta verve per stare al passo anch’essa dei pari età Borgomaneresi, che passano 54-71 al Pala Vikings. Solo successi invece per il settore femminile con la serie C che in casa passa contro Cerano per 58-47. L’U17 passeggia ad Aosta 18-90, mentre le U19 chiudono il trittico di vincitrice con il 47-55 che le premia ad Ivrea.