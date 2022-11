Novipiù Monferrato Basket: poker di vittorie per il settore giovanile

Quattro affermazioni questo weekend per le squadre del Settore Giovanile della Monferrato Basket e sue compagini satelliti. Torna al successo l'Under 17 Gold di coach Gabriele Longo che supera Rices Vercelli 60-84. Leuzzi 33, Gonella 23 punti ciascuno. Ok anche l'Under 15 Eccellenza che dopo la vittoria con Biella Next della scorsa settimana batte anche il Virtus Verbania 74-50. Dopo un primo periodo di rodaggio il gruppo sta trovando la sua identità. Vince anche la Serie D contro Novara Basket: 69-65. Bene ancora una volta Bialkowski (18), in doppia cifra anche Botto e Bertola. Perde di misura l'Under 15 Silver che in trasferta con il Basket Novara viene superata con il punteggio di 69-65. Niente da fare per l'Under 13 Gold ancora alla ricerca della prima gioia in campionato, mentre vince in casa dell'UBC Chieri 56-65. Miglior realizzatore Agostini con 16 punti.