Il ciclocross di Overall Tre Colli

In collaborazione con il comune di Pasturana e la locale associazione turistica pro loco. Il via alle ore 10 con lo short track, riservato ai giovanissimi e intitolato all'indimenticato dirigente Gino Bruno. Per proseguire con le categorie amatoriali e dalle ore 12 con tutte le categorie, maschi e femmine, della Federazione Ciclistica Italiana. Una festa del pedale su prati e sentieri che circondano il centro sportivo comunale mentre le associazioni locali danno vita alla tradizionale castagnata. Si attendono partecipanti da tutte le regioni d'Italia.