BEA Chieri: il recap settimanale

Continua con numerose soddisfazioni il percorso di crescita dei Leopardi del Settore Giovanile di BEA Chieri.

Nell'ultima settimana l'U19 Silver ha portato a casa la prima vittoria con Derthona Basketball Lab, scavando il solco nel secondo tempo.

Nonostante una prova chiaroscura, vince anche l'U17 Eccellenza, che ospita al Pala Gialdo i liguri di Blue Sea Basket Lavagna.

Bei successi nei derby contro Basket Chieri per l'U13 Gold, che si conferma in testa alla classifica, e per l'U17 Silver, alla prima vittoria in stagione. Esordiscono con una vittoria i Ragazzi CSI, in campo al Pala Gialdo con Basket Leinì, e l'U13 Silver con Il Canestro.

L'U15 Eccellenza cede ai campioni regionali di Pallacanestro Moncalieri, ma lotta bene a tratti su ogni pallone. Sconfitta di misura per l'U15 Silver, che ospita i torinesi di Sisport.