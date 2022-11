Derthona Basket: a Brescia insieme a noi

Nuovo appuntamento in trasferta per la Bertram Derthona che, dopo la pausa del campionato per la finestra di qualificazione delle Nazionali alla FIBA World Cup 2023, tornerà in campo al PalaLeonessa A2A di Brescia per affrontare la Germani Brescia nell’incontro in programma domenica 20 novembre alle ore 17.30.

La vicinanza e l’affetto dei tifosi sono stati una delle chiavi del brillante avvio di stagione in casa bianconera; per consentire ai sostenitori di assistere alla partita di Brescia è stato predisposto il trasporto a/r in giornata (20 novembre) al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni. La partenza del pullman è fissata alle ore 14 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona e il costo del trasporto è pari a 20 euro.