Oleggio Magic Basket cade nell'anticipo contro Gallarate

È un mercoledì sera che non porta il sorriso alla corte degli Squali. Nell’anticipo della settima giornata di campionato l’ Oleggio Magic Basket perde contro la Esse Solar Gallarate 70-78 . Gli Squali, già acciaccati con i problemi fisici di Buono e Colussa, hanno dovuto fare i conti anche con altri occorsi a Ingrosso e Giacomelli nel corso del match. Si torna in campo il 20 novembre a casa della Sangiorgese .

Squali in campo con Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso; Gallarate con Hidalgo, De Bettin, Filippi, Gravaghi e Antonelli. Dopo il 2-2 iniziale Gallarate prova subito a mettere la freccia con Gravaghi (2-7), Buono e Seck sono bravi a ridurre le distanze (8-11). E’ Buono a caricarsi la squadra in spalla (dalla lunetta fa prima 15-17, poi 17-21). Il primo finale vede in vantaggio gli ospiti anche se Maruca accorcia (19-26). Proprio il numero 10 e Restelli, entrambi dall’arco, siglano il 25-28, la Esse Solar però è pronta al contrattacco e sul 25-32 è pausa per gli Squali. Gallarate per il 25-34, Giacomelli, Seck e Ingrosso danno gas alla squadra e il tabellone indica 35-36. Negli ultimi istanti la situazione si scalda e Maruca da oltre la metà campo segna un canestro che porta per la prima volta gli Squali in vantaggio (40-39).

Al rientro si battaglia punto a punto e le squadre si alternano al comando, Ingrosso spara da tre per il 45-43, risponde Gravaghi con un bis e poi ancora Giacomelli per il 48-49. Si sblocca Colussa che si prende anche il tiro in più (53-49), Clerici però si accende anche lui dall’arco e Gallarate riconquista il vantaggio (53-59). Ci pensa ancora Maruca a riaccorciare (55-59). Coach Nava richiama i suoi quando il tabellone indica il 57-66, Gallarate conduce e gli Squali rimangono in scia tenendo accesa la speranza (62-72). A meno di due minuti dalla fine Maruca e Giacomelli siglano il 70-76, manca poco e il canestro purtroppo, come capitato nel corso della serata, non ne vuole sapere. Il finale dice 70-78.

Oleggio Magic Basket – Esse Solar Gallarate 70-78

Parziali (19-26; 40-39; 55-59)

Oleggio: Ingrosso 8, Giacomelli 10, Colussa 9, Restelli 8, Ballarin, Maruca 19, Palestra, Introini ne, Guardigli 3, Temporali, Seck 4, Buono 9. All. Nava.

Gallarate: Hidalgo 12, De Bettin 11, Ielmini, Passerini 9, Antonelli 12, Clerici 11, Filippi 6, Bresolin 2, Gravaghi 11, Calzavara 4. All. Gambaro.