Granda College Cuneo: il recap della settimana

Convincente prova per la squadra di coach Lelli in casa contro Olimpo Alba. Sin dai primi minuti Cuneo guida la partita anche se la squadra ospite lotta sempre su ogni pallone, tenendo aperta la gara; a metà partita il tabellone segnala 37-27. Nei 10' di pausa si è svolta la partita tra gli esordienti (leva 2011) di Cuneo davanti al folto pubblico presente; tutte attività utili a creare identità, attaccamento alla Società e passione. Nella ripresa Cuneo ruota tutti i giocatori a disposizione e si vedono belle giocate in campo mentre la partita scivola via fino al +18 finale (81 a 63).

Seconda sconfitta stagionale per la Serie B femminile di Granda College Cuneo tra le mura amiche. Le ragazze cuneesi non riescono ad imporre il proprio ritmo, complice un avvio di gara incerto dove le locali non sono state in grado di concretizzare le buone giocate costruite; ne approfitta la squadra ospite che prende il comando della partita, arrivando all’intervallo in vantaggio 20-38.

Nel terzo quarto le ragazze dei Coach Grosso e Persico sembrano ritrovare il bandolo della matassa; Cuneo mette apposto alcune dinamiche dell'attacco contro la difesa a zona proposta dalle avversarie, coinvolgendo di più il reparto delle interne e, alzando l’intensità difensiva, trova facili canestri in contropiede. TTB però continua ad attaccare in maniera fluida e convincente, permettendo a Granda College di vincere la frazione di solo 1 punto. Nell’ultimo quarto, Cuneo prova a rientrare in partita recuperando palloni e attaccando con una buon gioco corale. La squadra locale vince così l’ultimo parziale 15-10 ma non basta a completare la rimonta.

«Abbiamo fatto fatica a mettere la palla dentro e ci siamo accontentati delle soluzioni esterne nel primo tempo, inoltre siamo state un po’ fuori tempo nella fase difensiva, e questo contro le squadre di alta classifica lo paghi. Nonostante tutto abbiamo avuto di nuovo la forza mentale per rientrare in gara. Purtroppo paghiamo i troppi errori fatti nel primo parziale che potevano indirizzare la contesa verso un’altra rotta e quindi permetterci di giocare con più tranquillità. Come in tutte le partite sapevamo quali erano i loro punti di forza ed in alcuni casi li abbiamo limitati. Resta il rammarico di aver giocato nuovamente un match a rincorrere, arrivando con meno energia e meno lucidità agli ultimi minuti, ma siamo solo al inizio ed abbiamo un ampio margine di miglioramento; le ragazze sono molto disponibili, quindi non resta che rimboccarci le maniche e continuare a lavorare in palestra, sapendo che già sabato contro Venaria abbiamo una nuova possibilità di fare bene", queste le parole di Coach Grosso al termine della gara.