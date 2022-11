Fulgor Basket in trasferta a Montecatini

Torna in Serie B Montecatini, lo fa con due squadre e la Paffoni si prepara alla prima trasferta toscana, che eccezionalmente si giocherà al Pala Fontevivo di San Miniato e non nello storico Pala Terme. Sulla strada della Fulgor una Hernos a caccia di continuità, che nelle prime sei uscite ha collezionato appena due successi, contro Langhe Roero e, nell’ultimo turno, a Varese contro il Campus. I nostri avversari, tuttavia, hanno dato filo da torcere a Legnano e perso il derby con la Gema di un soffio.

«Sarà la prima trasferta Toscana - commenta coach Quilici - a pochi giorni dalla sfida. La prima di un filotto di partite che ci dirà molto sul nostro reale potenziale e, di conseguenza, sulle nostre ambizioni. Ci arriviamo con fiducia, ma dovremo avere la massima attenzione perché il calendario ci mette davanti una delle trasferte più difficili, contro una Herons che dichiaratamente punta a entrare nelle Élite 8 e che, a dispetto della classifica ha tanto potenziale, sia fisico, sia tecnico. Da parte nostra dobbiamo essere coscienti di aver bisogno di giocare una grande partita per poter competere e ci stiamo preparando bene, con la speranza di di recuperare al meglio gli infortunati. Chiaramente il miglioramento importante è quello di riuscire ad estendere i buoni minuti di pallacanestro: abbiamo avuto molti momenti di eccellenti da entrambi i lati del campo in questa stagione, ma purtroppo non siamo ancora riusciti a farlo per tutti i 40′ di una partita. Da questo punto di vista dobbiamo migliorare e davanti a noi abbiamo una partita che ti obbliga a fare il salto di qualità. Dobbiamo estendere l’autonomia di pallacanestro intensa ed intelligente della nostra squadra».

Domenica alle 18, al Pala Fontevivo, contro Hernos Montecatini. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su LNP Pass, livescore disponibile sul netcasting di LNP.