B-M: Volley Parella, prova di maturità contro Alba

La vittoria della scorsa settimana contro Colombo Genova ha dato nuova linfa alla consapevolezza del Volley Parella Torino di Serie B maschile . Una squadra giovane vive di alti e bassi ed è normale che questo accada anche ai ragazzi di coach Mollo ma la bella prova di Genova dimostra che le possibilità per ben figurare in questo campionato ci sono e che la forza del gruppo sia sempre più da cercare nella panchina lunga. Assente Riccioni e con Dambrosio e Brugiafreddo non al top in prima linea, ci ha pensato Bristot a prendere per mano la squadra nei momenti delicati.

Sarà così anche sabato sera in casa contro Alba? Difficile dare una risposta ora ma l'abbondanza di soluzioni per gli attacchi di palla alta dà garanzia e la giusta dose di imprevedibilità a cui dovrà fare attenzione coach Gigi Pezzoli, grande ex della sfida.

Oltre a lui, anche uno dei giocatori langaroli ha un passato parellino, il palleggiatore Matta, mentre per il resto Alba è squadra costruita con un giusto mix di esperienza e gioventù, dove spiccano le presenze dello schiacciatore ex Cuneo e Mondovì, Michael Menardo e di Luca Borgogno, lo scorso anno in A2 con Castellana Grotte e con un passato in A1 a Verona. I biancorossoblu, saliti al terzo posto solitario della graduatoria, cercheranno di confermarsi davanti al proprio pubblico e mettere altro fieno in cascina.

«Sarà una partita difficilissima - afferma coach Mollo - Loro sono una squadra costruita per arrivare nei primi quattro posti in classifica, allenati da un ottimo tecnico come Gigi Pezzoli e per me sarà una partita particolare perchè con lui ho iniziato a fare il secondo quindi per me è un piacere incontrarlo. E' una squadra molto solida in ricezione con tre attaccanti di palla alta che hanno un passato in A2 tra cui Borgogno che lo scorso anno faceva la differenza in quella categoria e in B può essere devastante».

«Alba è una delle squadre meglio attrezzate in questa Serie B - dice Leonardo Bristot - Ci sono molti elementi di alto livello quindi non sarà una partita facile ma stiamo lavorando su di noi, sulle cose che ci riescono meno bene e siamo pronti a lottare fino all'ultimo punto».