Reale Mutua Fenera Chieri ’76: primo derby di stagione

L’unica settimana senza partite infrasettimanali in novembre porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 all’impegno di campionato che l’attende domani, sabato 12 novembre , per la sesta giornata . Si tratta del primo derby del 2022/2023 con l’ Igor Gorgonzola Novara . Il match andrà in scena al PalaIgor, con fischio d’inizio alle ore 21 e diretta RaiSport . Le ragazze di Bregoli si presentano alla gara dopo l’eccellente prestazione e la netta vittoria ottenuta domenica contro Firenze. La compagine di Lavarini è invece reduce dal primo stop stagionale patito mercoledì contro Conegliano nell’anticipo della nona giornata. Distaccate in classifica di 2 lunghezze – Novara seconda con 14 punti, Chieri quarta con 12 – entrambe le squadre puntano a fare bene, le gaudenziane per non perdere contatto da Conegliano, le biancoblù per provare a restare nel gruppo di testa insieme alle corazzate dell’A1. Quella di Novara è per Chieri una partita che apre tre settimane di fuoco. Seguiranno la trasferta a Busto Arsizio (mercoledì 16), il match interno con Scandicci (domenica 20) e la trasferta a Monza (domenica 27). Tutto questo senza dimenticare l’atteso debutto europeo nella Challenge Cup contro il Gacko, con andata mercoledì 23 al PalaFenera e ritorno mercoledì 30 in Bosnia. Nei nove precedenti fra i due club Novara ha vinto sette volte. Quattro le ex, due per parte: da un lato Francesca Bosio e Rachele Morello, dall’altro Jordyn Poulter e Giulia Bresciani. Quest’ultima affronta per la prima volta da ex i colori che ha difeso per tre stagioni, contribuendo alla promozione in A1 nel nel 2018. Affidiamo la presentazione del derby alle parole di Rachele Morello .

Rachele, per cominciare, facciamo il punto sullo stato di salute di Chieri.

«Il bilancio di questo primo inizio di stagione è sicuramente positivo. Ci portiamo a casa quattro vittorie su cinque, un risultato per niente scontato e con buonissime prestazioni, imponendo sempre il nostro gioco faccia eccezione ovviamente della partita con Conegliano. Quella contro una squadra davvero ben attrezzata come Firenze è stata un’ottima prova. Oltre a imporre il nostro gioco abbiamo limitato la loro parte d’attacco, sicuramente uno dei loro valori più importanti; abbiamo anche tenuto molto bene in ricezione».

Veniamo al derby con Novara. La tua analisi tecnica della partita?

«I terminali d’attacco di Novara sono molto importanti, e avendo una rosa ampia possono trovare diverse soluzioni. A Chieri conoscete bene, ma conosciamo un po’ tutti, il valore di una palleggiatrice come Poulter: il suo gioco veramente veloce mette in difficoltà il muro avversario, e permette ai giocatori di sfruttare bene tutti i colpi d’attacco. Sarà quindi importante lavorare bene nel nostro sistema muro-difesa, rimanere ordinare e cercare di limitare questo gioco veloce con il servizio».

Da avversaria hai affrontato Chieri in A2 con la Lilliput Settimo e in A1 con Novara. Che partite sono i derby con Chieri?

«La parte più d’impatto sono i tifosi, che sono un valore aggiunto per Chieri in queste partite. Ricordo che anche in un palazzetto grande come il PalaIgor erano riusciti a imporre i loro cori e la loro voce. Sarà sicuramente bello vivere il derby da questa parte del campo».

Come stanno andando questi tuoi primi mesi in biancoblù?

«Sono molto soddisfatta del mio percorso finora a Chieri. Mi aspettavo di trovare uno staff preparato, ma lo sono davvero tanto, sotto qualunque punto di vista, e ne sono felice. Si lavora molto bene in sala pesi, questo per me è molto importante perché faccio sempre molta attenzione anche al lavoro fisico. Siamo un buon gruppo di gente a cui piace lavorare. Giulio è un allenatore che spinge molto durante gli allenamenti e in generale pretende molto, questo è un altro aspetto importante. Spero di continuare a dare il mio apporto alla squadra nei momenti in cui c’è bisogno, per il resto spero andremo avanti così: a lavorare bene e a portare a casa altri risultati positivi».