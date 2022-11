Volley B1 F, Igorine in trasferta in Toscana per la sesta giornata di campionato

Borsoni fatti, partiranno domattina in direzione Firenze. Per la sesta giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley sarà di scena a Firenze contro " Liberi e forti 1914 ", formazione neo promossa nella categoria nazionale e che ha confermato metà del roster e l’altra metà è formata da volti nuovi. Appuntamento domani, sabato 12 novembre, alle 19.30 .

«Questa settimana è stata per noi ricca di ore in palestra e anche molto funzionale per quanto riguarda l’aspetto tattico dopo aver visto la partita di Serie A contro Conegliano» spiega la schiacciatrice Victoria Sassolini.

Una sfida un po’ più vicino a casa (Victoria ed Helena sono senesi); la giocatrice che indossa il numero 2 è carica, così come le sue compagne: «E’ una carica che aumenta ogni settimana che passa per dimostrare quanto lavoriamo ogni giorno in palestra, a maggior ragione la trasferta lunga e in Toscana, regione dalla quale vengo, credo accentui molto di più il tutto. Siamo un organico quasi completamente nuovo, la crescita di ogni settimana è evidente. Trovare sincronie e armonie giuste all’interno del gruppo, - chiude la Igorina - richiede del tempo che per nostra fortuna ci assiste».