Giaguari Torino: doppia trasferta in casa dei Panthers Parma

Doppia trasferta in casa dei Panthers Parma per la Under 15 e la Under 18 dei Giaguari Torino, che giocheranno in Emilia l’ultima partita prima della fase ad orologio, cercando di guadagnarsi una posizione in classifica che li metta a loro agio nella corsa playoff. Le partite si presentano impegnative per entrambe le formazioni, dal momento che i Panthers hanno fatto vedere cose abbastanza interessanti nelle prime giornate di campionato.

Alle 13 si inizia con la sfida tra le Under 15. I Panthers, forti del loro roster molto profondo e numeroso, cervheranno di consolidare la loro posizione in classifica insidiata proprio dai Giaguari che, con la vittoria contro i Frogs della scorsa settimana e dipendentemente dai risultati di queste due settimane potrebbero restare al quarto posto come addirittura ritrovarsi secondi. I ragazzi di coach Peiroleri, in perenne emergenza numerica con un roster che conterà solo 12 giocatori, saranno chiamati a fare gli straordinari per cercare di superare i Panthers, ma l’attitudine con cui hanno affrontato i Frogs la scorsa settimana, al netto del divario tecnico tra le due squadre, fa ben sperare il coaching staff torinese, che si aspetta una partita equilibrata e giocata fino all’ultimo down.