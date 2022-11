TransBorgaro, al via la 40esima edizione

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, riprende il classico appuntamento con la “TransBorgaro”. Si svolgerà infatti domenica 27 novembre la 40^ edizione della manifestazione, appuntamento internazionale di motocross che presenterà al via numerosi campioni italiani, europei e statunitensi degli anni '70, '80 e '90. Sono attesi oltre 100 atleti al via, tra i quali spiccano gli statunitensi Jeff Stanton , Broc Glover e Danny Laporte , l’inglese James Dobb , il belga Joel Smets , gli italiani Fabrizio Dini e Franco Picco .

Molte le novità di questa edizione:

- sabato 26 novembre, a partire dalle ore 9, prove di qualificazione riservate agli iscritti Moto Asi e suddivise nelle categorie esordienti, sport, expert e master. I vincitori saranno impegnati nelle finali di domenica;

- gara di sidercar-cross, con qualifiche programmate per il sabato e finali la domenica;

- concorso di disegno legato al mondo delle moto e in particolare alla TransBorgaro, riservato alle scuole elementari e medie di Borgaro, con oltre 160 studenti coinvolti. Le varie classi saranno premiate giovedì 24 alle ore 10.30 nell’area antistante il comune di Borgaro. Al termine della premiazione, nella sala Consiliare del comune, si terrà la conferenza stampa di presentazione della TransBorgaro. L'evento, organizzato dall’A.S.D. Borgaro Motocross, unico nel suo genere in Europa, si disputerà sulla pista di via Stati Uniti a Borgaro.