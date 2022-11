B1, Igorine sconfitte a casa di Firenze

Si conclude con un 3-0 (25-18; 25-16; 25-18) a favore delle padrone di casa la sfida in trasferta delle Igorine di Matteo Ingratta a casa di “Liberi e forti 1914” Firenze valevole per la sesta giornata di campionato di serie B1.

In campo ci sono Vighetto opposto e Sassolini H. in regia, Moroni e Bianchi C. al centro, Bosso e Bianchi G. schiacciatori, Mangalagiu libero. Parte con sprint Firenze (8-4) e le Igorine faticano ad agganciare (16-10). Un mini parziale vale il 17-13, ma Firenze allunga ancora per il 21-17 e il primo finale è 25-18.

Ripartono con energia le Igorine e dopo il 2-2 iniziale siglano un bel 3-6. Le padrone di casa impattano 6-6 e mettono la freccia (16-9). Le Igorine rincorrono (21-15), il finale dice 25-16.

Equilibrio in fase iniziale (4-3), le Igorine lottano e rimangono in scia (10-7). Firenze allunga di nuovo (15-11), sul 20-13 Ingratta chiama la pausa, il 25-18 chiude set e partita.

Liberi e Forti 1914 - Igor Agil Volley: 3-0

Parziali (25-18; 25-16; 25-18)

Liberi e Forti: Coluccini (L), Alberti ne, Grazia 6, Becucci ne, Neri 5, Toccafondo 1, Galli 8, Degli Innocenti 9, Lepri (L), Sacchetti 16, Baroncelli 7, Casini ne. All. Pucci.

Igor: Pagliuca (L), Sassolini V. ne, Moroni 3, Bosso 6, Sassolini H. 2, Nagy 2, Bianchi C. 2, Brezza 1, Berra 3, Badalamenti, Vighetto 11, Mangalagiu (L), Caruso, Cantoni 2, Bianchi G. 4. All. Ingratta.