Colpo grosso Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Novara è espugnata 0-3

Al PalaIgor le biancoblù avevano vinto una sola volta nella loro storia, il 12 dicembre 2019. Lo 0-3 racconta di una partita dove le ragazze di Bregoli sono sì state avvantaggiate dalle assenze (Danesi, Adams) e dalla difficoltà di una Novara che certo non ha espresso tutta la sua forza, ma che soprattutto le ha viste artefici delle loro fortune. Grobelna e compagne hanno infatti fornito una prestazione di altissimo livello, con vette di eccellenza nel muro-difesa, riuscendo a restare sempre aggrappate alla partita nonostante la crescita set dopo set delle padrone di casa.

I primi due set (16-25, 18-25) sono stati condotti da Chieri fin dai primissimi scambi e sempre gestiti in modo ottimale, nonostante i ripetuti tentativi di Novara di rientrare. Nell’eccellente prova collettiva delle biancoblù è da segnalare che entrambe le frazioni sono state chiuse da Storck, entrata in campo nei finali insieme a Morello per il doppio cambio di diagonale.

Il terzo set è stato quello più incerto e combattuto. Quasi sempre in vantaggio di qualche lunghezza, ancora sopra di 4 punti sul 16-20, le chieresi sono state riprese sul 22-22. Qui un attacco di Villani, difeso e caduto vicino alla linea, è stato inizialmente assegnato a Novara, quindi corretto in 22-23 dopo la chiamata del videocheck. Al 23-23 di Carcaces e al 23-24 di Cazaute al termine di un combattutissimo scambio è infine seguito l’attacco in rete di Karakurt che ha concluso il match 23-25.