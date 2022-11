B-M: Parella battuto dall'esperienza di Alba

Il Parella combatte per 4 set ma alla fine si deve inchinare di fronte alla maggiore esperienza di Alba che, nei momenti clou, viene fuori e incide in modo decisivo facendo pendere l'ago della bilancia in favore dei langaroli. Gigi Pezzoli torna dopo tre anni e mezzo alla "Manzoni" da avversario, lui che da allenatore del Parella aveva conquistato la promozione in A3, iniziando alla carriera da "vice" quello che oggi siede sulla panchina biancorossoblu, Francesco Mollo. Un bel ritorno al passato per entrambi anche se da allora di acqua ne è passata sotto i ponti e le due società vivono progetti completamente diversi.

Coach Mollo deve ancora rinunciare a Riccioni e conferma la formazione della scorsa settimana con Carlevaris in regia e Bristot opposto, Brugiafreddo e Dambrosio ali, Piasso e Cian al centro e Fabbri libero. Pezzoli invece deve fare a meno di Mazzone, sostituito da Corino a far coppia di centrali con l'esperto Gonella (classe '83). L'ex Matta è il palleggiatore con Bosio opposto e la coppia di bande più forte della categoria composta da Borgogno e Menardo. Elia viene preferito come libero a Bortolini.

Nel primo set conduce sempre Alba che però non va mai oltre ai due punti di vantaggio, fino al 16 pari. È qui che, con Borgogno a servizio, i langaroli prendono il largo (16-21), sfruttando qualche errore di troppo dei parellini che comunque non mollano e provano la disperata rimonta, che si ferma però al 23-24, con Borgogno che chiude in conti.

Nel secondo è invece il Parella a partire meglio e tenere le redini del punteggio, anche se ogni volta che prova la fuga viene puntualmente ripreso. Alba passa per la prima volta sul 16-17 e arriva fino al +3 (17-20) grazie a un cartellino rosso alla panchina torinese per proteste. Anche questa volta la rimonta biancorossoblu è tardiva e sortisce gli stessi effetti del set precedente, con Borgogno nuovamente a sancire il 23-25 finale.

Sotto di due set, i parellini continuano comunque a crederci e lottare e nel terzo prendono un buon margine, senza farsi rimontare, anche grazie alla crescita in attacco di Bristot (7 punti nel set). Dal 12-7, massimo vantaggio, i torinesi contengono sempre i tentativi ospiti, tenuti a debita distanza fino all'allungo finale che porta al 25-19.

Il set vinto sembra dar fiducia ai padroni di casa mentre Alba inizia a faticare ad andare a terra. Il Parella però non approfitta di questa situazione e tiene in vita i langaroli con qualche errore e indecisione di troppo. Borgogno e compagni ringraziano e, alla prima occasione, sorpassano e salutano: dal 18-16 al 18-22 con due muri consecutivi di Gonella su Brugiafreddo e il terzo di Menardo su Bristot. È il break che chiude di fatto la partita e Alba chiude 20-25 con un altro muro, questa volta di Matta, su Dambrosio.

«C'è un po' di dispiacere ad uscire da questa partita senza punti - commenta coach Mollo - perchè abbiamo disputato una buona gara. Avevo detto ai ragazzi di concentrarci sulla nostra prestazione e non sul risultato e devo dire che questa c'è stata. Abbiamo pagato un po' di inesperienza contro una squadra forte, con giocatori molto bravi tecnicamente e che hanno esperienza in campionati superiori. C'è l'impressione, soprattutto nei primi due set, di aver buttato un po' la possibilità di vincere».

VOLLEY PARELLA TORINO - MERCATO' PALLAVOLO ALBA 1-3

Parziali (23-25, 23-25, 25-19, 20-25)

VOLLEY PARELLA TORINO: Carlevaris 1, Bristot 16, Dambrosio 17, Brugiafreddo 11, Piasso 9, Cian 7, Fabbri (L), Becchio, Bolognesi. N.e: Prato, Sbarbori, Riccioni, De Lucia, Tadiello (L). All: Francesco Mollo.

MERCATO' PALLAVOLO ALBA: Matta 1, Bosio 26, Borgogno 17, Menardo 8, Gonella 6, Corino 5, Elia (L), Turkaj 1, Candela, Polizzi, Bortolini (L). N.e: Caula, Altare. All: Luigi Pezzoli.

NOTE: Ace 2-2, Battute sbagliate 9-13, Ricezione 63% (45%)-68% (38%), Attacco 36%-34%, Muri 12-8, Errori 31-30.