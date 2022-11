Akronos Moncalieri ospita Brescia

L’ Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 19:30 contro Brixia Basket Brescia per l’8° giornata del campionato di Serie A1 Lbf Techfind . Uno scontro delicatissimo in chiave salvezza che per l’occasione andrà in diretta su Ms Channel (canale 814 di Sky), su Twitch Italbasket e sulla piattaforma lbftv.it .

Moncalieri arriva alla palla a due con il solito gruppo di infortunate che da settembre ad oggi conta in infermeria Tagliamento, Sagerer, Cordola e Berrad. E nelle ultime ore si è aggiunta alla lista delle indisponibili anche Chelsea Mitchell, rientrata negli States per un grave lutto familiare.

Tante responsabilità in entrambe le metà campo quindi per il duo Landi-Reggiani, alle quali è richiesto uno sforzo extra per tutta la stagione dopo la rottura del legamento crociato subito da Tagliamento. In attacco occhi ovviamente puntati su Westbeld che viaggia a quasi 18 punti e 10 rimbalzi a uscita. Fondamentale l’apporto di Giacomelli, Katshitshi e delle ultime arrivate Salvini e Sklepowicz.

Le ospiti dovrebbero invece arrivare al PalaEinaudi con l’organico sostanzialmente al completo e con un’ottima prova casalinga alle spalle – nonostante la sconfitta per 61-64 – contro Campobasso. Le neopromosse sono ancora ferme a quota 2 punti, con l’unica vittoria ai danni dell’altra cenerentola Bruschi Galli San Giovanni Valdarno. Da tenere d’occhio Johnson che viaggia a quasi 16 punti a partita in 35 minuti con anche 6 rimbalzi e Zanardi (15,4 punti e 6 rimbalzi). La partita sarà a porte chiuse al pubblico, rimane la possibilità di assistere al match per gli addetti ai lavori. L’incontro sarà in diretta dalle 19:30 su Ms Channel, Twitch Italbasket e sulla piattarma lbftv.it.

Coach Marco Spanu: «È una partita fondamentale in chiave salvezza. Purtroppo dovremo affrontarla senza Mitchell che in settimana è tornata a casa nel Maryland per stare accanto alla sua famiglia in un brutto momento. Le tante assenze non devono comunque essere una scusa, dovremo essere brave ad interpretare la partita come stiamo facendo ultimamente. Brescia è una bella squadra, giovane e con una giocatrice di grande esperienza come Zanardi e un’altra con tanti punti nelle mani come Johnson. Voglio vedere 40 minuti all’insegna di intensità e concentrazione. Stiamo lavorando bene».

Arbitri: Radaelli, Corrias, Picchi.