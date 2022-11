Cascina Capello Chieri passa contro Asti

Il Cascina Capello Chieri arriva a questa gara con qualche defezione dovuta a impegni scolastici e malattie varie, così coach Piras deve mettere mano al sestetto iniziale e schierare Padula in banda e Lotartaro al centro. Il primo set sembra procedere in tranquillità, ma le solite distrazioni portano le chieresi a rimettere le ospiti in gioco, con un finale di set al cardiopalma!!

Secondo set che inizia meglio per le padrone di casa, che rimangono sempre davanti conquistandolo senza correre rischi. Il terzo set invece inizia male, con un parziale importante per il Play Asti, che incrementa il proprio vantaggio con un filotto di bellissime battute della giovane Giannelli, la quale mette in seria difficoltà le chieresi. Coach Piras è costretto a chiamare entrambi i timeout e strigliare le ragazze. Le parole del coach portano i frutti sperati, il Cascina Capello riprende a macinare gioco e porta a casa la gara. Da sottolineare la buona prestazione di Padula e un ottimo ingresso in campo di Fantino, quando coach Piras l'ha chiamata in causa.

Il commento di coach Piras a fine match: «Arrivavamo da una sconfitta con Almese che ci aveva abbattuto per demeriti nostri, in più questa settimana avevamo problemi per mancanze varie, non stiamo esprimendo sicuramente il gioco che piace a me, ma devo fare i complimenti alle ragazze che oggi hanno fatto squadra e si sono messe a disposizione per portare a casa il risultato pieno! Continuiamo a lavorare a testa bassa per riuscire il prima possibile ad arrivare a giocare una buona pallavolo!!».