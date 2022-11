Eurogymnica: Sara Parente campionessa italiana al cerchio

Con il campionato italiano Allieve Gold si è chiusa la stagione delle competizioni individuali di ginnastica ritmica.

Il sipario scenderà definitivamente dopo le fasi regionali e nazionali del campionato di Insieme, quello comunemente detto di squadra. Eurogymnica chiude in bellezza un'annata che rimarrà nella storia del club biancoblu e in quella della ginnastica ritmica più in generale, grazie a una serie di risultati che hanno proiettato la società del presidente Nurchi nelle prime posizioni del rank nazionale.

Non ha fatto eccezione la gara svoltasi a Sarnano lo scorso weekend, che vedeva scendere in pedana le migliori Allieve provenienti da tutta Italia, il vivaio e il futuro del movimento dei piccoli attrezzi. Assolute protagoniste nelle Marche sono state la sanmaurese Sara Parente e la torinese Chiara Cortese, tra le favorite alla vigilia per un posto sul podio e in grado di confermare totalmente i pronostici.

Impegnate tra le Allieve 4, le più grandi di età, Sara e Chiara hanno dato battaglia fin dal primo esercizio, duellando a colpi di attrezzo con le altre 31 partecipanti e superando di volta in volta i livelli di accesso alla finale a 8. Il confronto per le medaglie si è poi ridotto a un affare a quattro, con le due EGirls impegnate in un testa a testa con altrettante rappresentanti dell'Armonia di Chieti. Sara Parente, concluderà il concorso generale con il punteggio di 104,050 salendo sul secondo gradino del podio e laureandosi quindi vice campionessa italiana. Grazie ai punteggi parziali la sanmaurese si laurea anche campionessa italiana al cerchio con 25,850 e, vorace, come sempre, non rinuncia a portarsi a casa anche un argento alle clavette con 27,209 e un bronzo alla palla con 26,850.