Torino Universitaria cede contro Valsesia

Anche contro il Valsesia i biancoblu tirano più dell'avversario (81 a 57 le conclusioni), dominano a rimbalzo (48 a 37), ma sono sotto nel punteggio per mezz'ora e nel finale sprecano diverse opportunità per raggiungere almeno il pareggio.

Gli ospiti si portano a condurre al 3' segnando soltanto da tre con Giroldi Vercelli e Zanoli. Il CUS non è da meno: nel 8-9 iniziale le triple di Pietra e Galliera Ricci.

I torinesi girano palla alla ricerca della migliore soluzione e con Bonadio e Conti finalizzano da sotto il 14-9. Il Valsesia gira il punteggio con l'intraprendente Vercelli, l'ultimo vantaggio cussino della serata è di Marangon poco prima del 10': 20-19.

Gli ospiti fanno male in 1c1 e colpiscono ancora da tre portandosi sul 22-28 con Buldo di tabella e Zanoli. Alle evidenti fatiche difensive Torino Universitaria abbina scarsa mira e si fa allontanare: 22-30. Pietra segna due volte in avvicinamento e rimette le bocce in linea: all'intervallo: 33-33 al 20'.

Marangon riapre con una tripla contro la zona ma Torino Universitaria continua a produrre errori in serie al tiro, dando una grossa mano agli ospiti nel 40-45 del 24' firmato ancora da Zanoli (tripla) e Vercelli.

Conti dalla lunetta muove il CUS (42-45 al 26'), che però sconta diverse sbavature difensive: 46-49 al 30'.

Il 46-51 di Cerutti al 31', proprio allo scadere dei 24", piega le gambe dei biancoblu. Il Valsesia dà un altro giro alla vite, con tre ancora di Cerutti: 46-54.