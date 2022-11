Eurogymnica esordisce nel mondo del Twirling

È stato un weekend importante per Eurogymnica, non solo per gli ormai consueti successi sulle pedane di ritmica italiane ma anche perché si è disputata a Cantalupa la prima gara di Twirling della stagione 2022/2023 e la novità è proprio che ai nastri di partenza, per la prima volta nella storia del club, c'erano anche le EGirls, le atlete di Eurogymnica.

«Siamo entusiasti di questa nuova avventura, e non vedevamo l'ora di scendere in campo per respirare nuovamente l'atmosfera fantastica dei campionati del mondo di Torino della scorsa estate» racconta il DS di Eurogymnica, il chivassese Marco Napoli. «Da settembre, abbiamo inserito in società tecniche e atlete della ex Twirling Chivasso ed abbiamo iniziato a lavorare duramente per riordinare l'intera sezione, porci nuovi obiettivi e creare un ambiente sereno ed equilibrato, dove le due discipline possano non solo convivere ma contaminarsi l'un l'altra». E i primi risultati si sono già visti, proprio domenica scorsa a Cantalupa, dove Francesca Caretto, ex ginnasta di ritmica e attualmente istruttrice, ha partecipato in qualità di atleta alla competizione, nella nuova categoria X-Strut Senior Elite, una specialità che mescola appunto l'utilizzo del bastone alle caratteristiche tipiche della ginnastica ritmica. Il lavoro che la direttrice tecnica Liboria Regina ha sviluppato nelle poche settimane di allenamento ha immediatamente raccolto grandi apprezzamenti, creando entusiasmo in tutto l'ambiente. Nella prima prova interregionale di Specialità Tecniche sono però diversi i risultati di rilievo conseguiti dall'esordiente club del presidente Nurchi.