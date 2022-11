Assietta Legend compie 35 anni

«Un ritorno al passato, un modo speciale per rivivere le emozioni che hanno scritto la storia di questa splendida competizione giunta alla sua 35esima edizione».

Con queste parole e un pizzico di commozione l’organizzatore Alessandro Capella, svela ufficialmente i dettagli in vista dell’Assietta Legend 2023. La data da segnare sul calendario e? il 2 luglio a Sestriere.

«Sarà un’edizione unica - precisa Capella -. Il traguardo dei 35 anni è sicuramente una grande emozione per lo staff organizzativo, ma soprattutto per i bikers invitati a un fine settimana davvero eccezionale. Stiamo parlando di una prova marathon storica, che ritorna per l’occasione al suo tracciato originale con qualche piccolo aggiustamento per adeguarlo alle esigenze di oggi: 63 km e D+ 1.870 mt, che ne fanno un percorso di rilievo assoluto, ma anche adatto a tutta l’utenza sportiva».