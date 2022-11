A1 LBF TECHFIND 8° giornata: L'Akronos vince in volata contro Brescia

La partita si apre con McCray che dall’ex linea dei tre punti si alza con eleganza per il 2-0 Brixia . Ci pensa subito Westbeld con una tripla, un appoggio sul suo stesso errore e un jumper dalla media a siglare il 7-2 per Moncalieri . La prima a non fare all’anagrafe Kathyrn di nome e Westbeld di cognome a iscriversi a referto è Arianna Landi con la sua classica penetrazione di mano destra, ben presto imitata da capitan Giacomelli che in transizione ne mette altri due, obbligando le bresciane di coach Zanardi al primo timeout della partita. Le ospiti rispondono con la figlia del coach e Molnar per il pareggio a quota 11 con 3’ da giocare nel primo parziale. Dopo un un gran canestro di Reggiani , manda tutte alla prima minipausa Zanardi sul +3 Brescia.

Reggiani impatta subito con una tripla dall’angolo su assist di Landi, mentre Westbeld – appena rientrata in campo – appoggia di mancino il nuovo vantaggio gialloblù. Zanardi dall’altra parte continua a punire la difesa moncalierese e con un gioco da tre punti ribalta per l’ennesima volta il tabellone. Dopo un paio di giri in lunetta per le ospiti, due canestri in fila di Sklepowicz (che chiuderà la partita con 12 punti, 10 rimbalzi e la tripla della staffa) e la solita Westbeld riportano l’Akronos sul 27 pari. E’ ancora una volta l’americana, su assist di Landi, a riportare in vantaggio Moncalieri a 3’ dalla fine. Un’ispiratissima Sklepowicz ne mette 4 in fila e chiude il 10-0 di parziale gialloblù che manda all’intervallo coach Spanu e Nicastro sul 34-27.

Nel terzo quarto vincono senza dubbi le difese: il parziale dice infatti 11-10 per Moncalieri, con la maggior parte dei canestri messi a referto negli ultimi minuti.

Dopo diversi tentativi le prime a segnare sono prima Rainis e poi Westbeld e Landi con una delle sue pennellate per il +7 Moncalieri. Brescia risponde con Scarsi e Johnson, ma Westbeld con la seconda tripla della serata dà il primo vantaggio in doppia cifra per l’Akronos, costringendo Brescia al timeout a 2’ dalla fine terzo periodo.

Si entra negli ultimi 10’ con il +8 Moncalieri, ma con il pesantissimo quarto fallo fischiato ai danni di Westbeld proprio a ridosso della penultima sirena. Con l’americana costretta in panchina, Brescia ne approfitta e apre subito il quarto con un 4-0 firmato Molnar e Johnson. Ci pensa Landi – che sembra segnare sempre nel momento del bisogno – a dare un po’ di fiato alle ragazze di coach Spanu.

Dopo aver faticato per tutta la partita Johnson ne trova altri due in penetrazione che portano le ospiti sul -1 a 4’ dalla fine, ma dopo un paio di errori Westbeld si fa trovare prontissima e su assist di Reggiani mette la tripla del 50-46. Poi un botta e risposta tra Johnson e Katshitshi ristabilisce il +4 entrando nell’ultimo minuto. Zanardi fa due su due dalla lunetta a 40’ dalla fine. Timeout e rimessa Moncalieri: ed ecco che Sklepowicz chiude la partita con una fondamentale tripla dall’angolo su assist di Reggiani. Poi il sigillo con un 1/2 dalla lunetta sempre della polacca.

Adesso si torna in campo per preparare la trasferta di San Giovanni Valdarno, sperando di ritrovare Chelsea Mitchell al più presto.

Coach Spanu: «Siamo molto soddisfatte. Ci siamo ritrovate quasi all’ultimo minuto senza una giocatrice importante come Chelsea, ma la risposta della squadra è stata eccezionale e per certi versi siamo riuscite a non sentire la sua mancanza. Dal punto di vista difensivo siamo state perfette, in attacco invece abbiamo ancora margini di miglioramento. Adesso ci aspettano un paio di partite molto importanti: le ragazze sanno che dovranno dare il cento per cento. Ma a prescindere dal risultato avevo già ricevuto la risposta desiderata dopo l’allenamento all’alba di questa mattina. Sono contento, è un gruppo fantastico che nonostante i tanti infortuni continua a lottare partita dopo partita. A San Giovanni Valdarno servirà lo stesso atteggiamento».

FINAL SCORE

Akronos Libertas Moncalieri - Rmb Brixia Basket Brescia 56-50

BOX SCORE

Akronos Libertas Moncalieri: Cherubini n.e., Landi Ar. 7, Reggiani 7, Sklepowicz 12, Landi Al. n.e., Katshitshi 2, Westbeld 24, Salvini 2, Nicora n.e., Jakpa n.e., Giacomelli. 2 All.re: Spanu Ass: Nicastro

Rmb Brixia Basket Brescia: Johnson 15, Zanardi 17, Molnar 6, De Cristofaro 2, Tempia, Pinardi n.e., Scarsi 5, Scalvini n.e., Rainis 2, Valli, Morra, McCray 3. All.re: Zanardi Ass: Mistichelli, Gattone