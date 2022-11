Volley B1-F: Parella espugna Bra e vola al terzo posto

Un Volley Parella Torino ancora incerottato supera 3-1 in trasferta Libellula Bra , vola al terzo posto in classifica e inguaia ulteriormente le roerine, fanalino di coda del girone insieme a Trecate. Un successo importante perchè permette alle biancorossoblu di proseguire la propria corsa nonostante i tanti problemi che continuano ad attanagliare il roster, ma anche perchè ottenuta contro una compagine che finora ha raccolto molto meno rispetto a quanto nelle sue possibilità e che in futuro risulterà avversario ostico per molte, anche tra le big.

La sosta permette a coach Barisciani di recuperare al 100% la palleggiatrice Polezzi, già in campo nel finale della scorsa gara a Genova. Per il resto confermato il sestetto che 15 giorni prima si era imposto su Rimont Progetti, con Camperi opposto a sostituire Cicogna, Damato e Tosini in banda, Mabilo e Deambrogio al centro e Fantini libero.

Coach Relato preferisce Sturaro a Iannacone in palleggio e schiera Giombini opposto, Sordo e Venturini sono le ali con l'ex Batte al centro in coppia con Monzio e Cammardella libero.

Parte meglio Bra (6-3) subito raggiunta sul 6 pari. Il Parella mette la testa avanti (7-8) e allunga 8-10 ma c'è il controsorpasso sul turno di servizio di Batte: 14-12. Nuovo break pesante delle torinesi (14-16) che vanno a + 3 con Mabilo protagonista (16-19) e allungano ancora grazie al muro di Deambrogio: 17-21 ma in due giri le padrone di casa invertono la rotta e con l'ace di Sturaro si portano 23-22. Finale tutto parellino con i due muri di Deambrogio e l'errore di Sturaro che sanciscono il 23-25 finale.

Nel secondo set invece è Torino a partire forte trascinata da Camperi (1-5). Le roerine la ribaltano sul 9-8 e nella fase centrale si prosegue punto a punto ma ancora una volta il finale premia le biancorossoblu che prima scappano 18-21, poi la chiudono 20-25 con Tosini.

Nel terzo set regna l'equilibrio ma Bra nella fase centrale riesce ad allungare fino al 17-14. Massimo vantaggio sul 23-19 poi la rimonta parellina che si ferma sul 24-23. Il muro di Giombini su Tosini permette al Libellula di accorciare le distanze e portare il match al quarto: 25-23.

L'inerzia a questo punto sembra a favore delle padrone di casa che iniziano il quarto parziale avanti 6-3. Deambrogio ancora protagonista tra attacchi e muri della rimonta parellina: 8-11. A poco a poco Bra si riavvicina e sorpassa sul 16-15. Nuovo scatto delle torinesi (16-18) con le roerine che impattano a 18 ma nei due giri successivi il Parella mette il punto esclamativo sul match, chiudendo 19-25.

«Eravamo preparati a giocare contro tutta la rosa di Bra e così è stato - commenta a fine gara coach Barisciani - Sapevamo che loro, soprattutto quando vanno in difficoltà, cercano dalla panchina le soluzioni e quindi era una partita difficile da preparare. Siamo stati bravi soprattutto nei primi due set a stare attaccati fino a quando loro hanno commesso qualche errore di troppo e ci hanno permesso i break per chiudere. Cosa che non è successa nel terzo che è stato il nostro peggiore. Da lì abbiamo iniziato a calare in ricezione e battuta e anche nel quarto siamo riusciti a gestire fino al break che ci ha permesso di strappare. Speriamo di avere buone notizie dall'infermeria in settimana, ora ci godiamo questa vittoria e da domani pensiamo alla prossima».

LIBELLULA BRA-VOLLEY PARELLA TORINO 1-3

Parziali (23-25, 20-25, 25-23, 19-25)

LIBELLULA BRA: Sturaro 2, Giombini 22, Sordo 13, Venturini 6, Batte 6, Monzio 4, Cammardella (L), Rivetti 2, Faure 1, Valente 3, Rolando 2, Iannacone. N.e: Fea. All: Marco Relato.

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 1, Camperi 18, Tosini 10, Damato 14, Mabilo 14, Deambrogio 14, Fantini (L). N.e: Tognoni, Fano, Tullio, Camolese, Cicogna, Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

NOTE: Ace 9-5, Battute sbagliate 10-14, Ricezione 51% (36%)-50% (26%), Attacco 26%-36%, Muri 7-9, Errori 27-26.