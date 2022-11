C Gold - BEA: al Pala Gialdo non si passa. Anche Rapallo cade a Chieri

Dopo un avvio equilibrato, fino all’intervallo i Leopardi trovano un leggero ma costante vantaggio contro la forte formazione ligure, composta da tanti giovani stranieri dall’altissimo tasso fisico e tecnico. Gli ospiti tornano in campo alzando ancora il livello di energia e passano in testa nella ripresa, ma i Leopardi riescono, nonostante delle rotazioni ridotte all’osso, a tenersi aggrappati alla partita e ricucire in fretta il gap. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma. Rapallo riesce a risorpassare a pochi secondi dalla fine, ma BEA è lucida e trova il canestro del sorpasso con Tulumello, gestendo benissimo gli ultimi possessi difensivi. Arriva così la quarta vittoria stagionale contro un avversario che si sta dimostrando di altissimo livello per il campionato.

LA GARA

Senza gli infortunati Colli e Tagliano, il lungodegente Mosca, e capitan Gile a referto ma a mezzo servizio, coach Conti ritrova Drame, subito in quintetto con Giacomelli, Scalzo, Tulumello e D’Arrigo. Coach Bruno risponde con Maksimovic, Usmane, Delibasic, Zaiets e Lomtadze.

L’inizio è degli attacchi: Scalzo e Drame colpiscono per i Leopardi, Lomtadze e Delibasic per i liguri (6-7). Rapallo prova subito un primo allungo grazie a un parziale 0-6, poi BEA alza il livello della sua difesa, vera chiave di volta della partita per i locali, e inceppa l’attacco ospite.

Nella seconda frazione Giacomelli recupera palloni e corre in contropiede, mentre Gile firma il primo vantaggio chierese sul 18-17. Rapallo non ci sta e alza l’aggressività, Coach Conti ferma il gioco con un time out e gli arancioni sembrano trovare le giuste contromisure. A 2′ dall’intervallo, arriva l’esordio in C Gold per Riccardo Quagliotto, classe 2007, prodotto del Settore Giovanile BEA che subito ben figura in campo con un rimbalzo, un assist per la tripla di Tulumello e una tiro dalla lunga che fa dentro e fuori dal ferro. L’attacco di Rapallo non riesce a costruire soluzioni realmente efficaci, BEA è concreta in attacco e l’intervallo è sul +5 (32-27).

I liguri rientrano dagli spogliatoi con una nuova faccia e con un parziale 0-12 provano a cambiare le sorti della gara. Dopo 3 minuti Scalzo, autore di una grande gara su entrambe le metà campo, sblocca gli Arancioni da dietro l’arco, poi Tulumello ricuce ancora e la partita torna punto a punto. Gile segna la tripla che fa esplodere il Pala Gialdo sulla sirena del terzo quarto e manda le squadre all’ultimo break sul 46-44.

L’ultima decina è al cardiopalma. Stiffi si fa trovare pronto e colpisce la difesa ligure, ma Zaiets sull’altro fronte non vacilla da tre punti e riporta Rapallo sul +1 (49-50). Le squadre si alternano al comando, Drame sale in cattedra e segna due canestri di pura prepotenza nel pitturato, lanciando il rush finale dei Leopardi. A meno di 1′ dalla fine Rapallo trova l’ultimo vantaggio di serata con il due su due ai liberi di Lomtadze. Coach Conti ferma tutto e disegna l’attacco: Giacomelli con un blocco cieco libera in post Drame, che è bravissimo a svitarsi sul perno e servire una palla d’oro per il taglio di Tulumello, che a sua volta firma il controsorpasso BEA.

È il turno di coach Bruno per chiamare time-out e ragionarci su, ma sull’attacco ospite ancora Drame intercetta il passaggio e corre in contropiede. Rapallo spende fallo per due volte su D’Arrigo, la seconda porta per il bonus il playmaker chierese in lunetta: sbagliato il primo, segnato il secondo. Ancora time-out giallo-nero, ancora una grandiosa difesa della Planet Smart City BEA produce una rubata che mette la parola fine su un bellissimo match. C’è ancora spazio per un due su due ai liberi di Tulumello che firma il 64-60 finale.

Arriva così un altro grande successo casalingo quindi per i chieresi. Il PalaGialdo si conferma un fattore importante e soprattutto BEA si conferma una seria candidata per i posti di vertice in questo equilibratissimo massimo campionato regionale.

IL COMMENTO

«Rapallo si sta dimostrando una mina vagante di questo campionato, con cui tutti dobbiamo ancora prendere le misure – commenta coach Conti – Garantiscono sempre alta qualità per tutta la gara con intensità e fisicità. Noi abbiamo fatto un grande sforzo fisico per giocarcela bene fino alla fine. Sono contento soprattutto delle difese finali, con cui abbiamo portato a casa il risultato».

PROSSIMO TURNO

Sabato prossimo, 19 novembre, la Planet Smart City BEA sarà ospite di PNC Cirié. Palla a due alle 21 alla palestra di via Martiri della Libertà 17.

PLANET SMART CITY BEA – NEXT STEP ACADEMY RAPALLO 64-60

Parziali (14-17, 32-27, 46-44)

BEA Chieri: Tulumello 17, Scalzo 14, Drame 12, Giacomelli 10, Stiffi 5, Gile 5, D’Arrigo 1, Orsi, Quagliotto, Origlia, Lafiosca. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteoleone, Add. arbitri Mazzardis.

RAPALLO: Lomtadze 17, Delibasic 12, Savhorodnii 10, Usmane Sherinf 8, Zaiets 5, Maksimovic 4, Miaschi 4, Radchenko, Ivanov, Gogishvili, Keita. All. Bruno.