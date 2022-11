Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C e U16 Regionale, bell’atteggiamento e vittoria importante

Prosegue il cammino delle Igorine di Barbara Medici in campionato regionale e di categoria Under. Sfida proibitiva in serie C, contro la capolista Lilliput e finale da 3-0 (25-14; 25-15; 25-13) per le padrone di casa. In Under 16 Regionale invece vittoria 2-3 (19-25; 25-22; 25-22; 15-25; 11-15) a casa di Almese. «Sapevamo della difficoltà in serie C ma, a dispetto dei parziali, ci siamo state e ho visto cose buone in campo. In Under 16 è successo un po’ di tutto nel match, siamo partite bene, poi ci siamo fatte recuperare e sono contenta della reazione delle ragazze, sotto 2-1 non era facile rimontare e poi vincere. C’era un po’ di tensione perché era una partita da vincere per essere in acque un po’ più tranquille e le ragazze sono state brave».

Prossimi appuntamenti in C sabato 19 in casa con Sammaborgo, in U16 domenica 20 in casa con Alessandria.