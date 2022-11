Langhe Roero Twin Towns, spettacolo allo storico debutto

Il Pala 958 festeggia la prima vittoria delle Langhe Roero Twin Towns, in una serata storica ed emozionante in campo e sugli spalti gremiti!

Dopo una gara tiratissima, le ragazze di coach Alfero superano l’Auxilium ad Quintum, spuntandola in volata.

La partita

C’è grande attesa per lo storico debutto della prima squadra femminile di Langhe Roero e in tantissimi sono accorsi al palasport di Corneliano. A fare visita al Pala 958 è l’Auxilium ad Quintum.

Bonetto inaugura la serata (2-0), poi Giannotto colpisce due volte, la prima dall’arco per l’8-7 e poi col reverse del 10-10. In chiusura di frazione sono le ospiti a mettere il naso avanti: 12-14 al decimo.

La gara prosegue in equilibrio con Mascarello a firmare il +2 (16-14) e poi, nel momento di massima inerzia locale del primo tempo, Gotta colpisce da 6 metri per il +4 (21-17). Immediata reazione avversaria e nuovo sorpasso (24-25), poi arrivano due triple delle biancoalate con Gotta e con la capitana Raffaeli: 30-29! Prima della pausa, però, le torinesi mettono la freccia per il 30-33 a metà gara.