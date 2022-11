Giaguari: le partite della quarta giornata

La Under 18 di coach Michitti è riuscita a strappare con le unghie e con i denti una vittoria contro la forte compagine emiliana, dopo una partita dalle mille emozioni che, iniziata un po’ in sordina, ha regalato mille emozioni nel secondo tempo e, soprattutto, nel finale. Dopo un primo quarto dove gli attacchi non riuscivano a superare le difese, erano i Panthers a rompere gli indugi e violare l’end zone avversaria grazie ad una combinazione tra Daino e Jones, che portava quest’ultimo in end zone dopo una ricezione da 37 yard. Il calcio addizionale di Moffa fissava il punteggio sul 7-0. La reazione dei Giaguari non si faceva attendere, e su un terzo e 28 arrivava la bomba di Bairo ricevuta in corsa da Latorraca, che portava la palla in touchdown dopo una ricezione da 51 yard. Il calcio di Ivasiuc mandava le squadre negli spogliatoi con il punteggio di 7-7.

Nel terzo periodo le difese facevano buona guardia, ma i Giaguari riuscivano a portarsi in raggio da field goal, e Ivasiuc non sbagliava dalle 23, portando i Giaguari in vantaggio. Iniziava una lunga fase di batti e ribatti che si protraeva fino alla seconda metà del quarto periodo, quando i Panthers riuscivano a varcare nuovamente la end zone con una corsa da sette yard di Jones. Mancavano due minuti al termine dell’incontro, e sembrava la segnatura decisiva, ma i padroni di casa non avevano fatto i conti con Amedeo. Sul kickoff successivo, infatti, il ritornatore torinese in prestito dai Blitz cincischiava un po’ con la palla, e sembrava che il ritorno fosse destinato a terminare dentro e proprie 20 yard. Un paio di guizzi felini da parte di Amedeo, però, gli spalancavano la porta e, scortato da due bloccatori, si faceva tutto il campo andando a ribaltare il risultato. Il calcio di Ivasiuc portava lo score sul 17-13.

Decisamente meno entusiasmante, ed anche meno proficua per i Giaguari la partita della Under 15 disputata nel pomeriggio. I giovani Giaguari guidati da Davide Peiroleri sono infatti incappati in unaltra giornata negativa, così com’era successo tre settimane fa con i Leocorni. Grossi problemi con gli snap provocavano due fumble che regalavano la palla ai Panthers con poche yard da guadagnare per segnare.

In entrambi i casi era Costi che metteva a segno due corse da 1 e 15 yard per il 12-0 con cui i Panthers aprivano il primo tempo.

La partita continuava con i due attacchi incapaci di muovere palla, uno (quello dei Giaguari) per i continui errori dei propri giocatori, l’altro (quello dei Panthers) perché subiva in maniera pesante la difesa avversaria, che non lasciava un attimo di respiro ai padroni di casa.

I Panthers segnavano ancora con Costi all’inizio del secondo tempo, poi i torinesi iniziavano ad accusare alcuni infortuni e dovevano rivoluzionare un po’ le cose, anche a causa del roster corto.

Nel quarto quarto prima Brancaleoni (77 yard) e poi Vito (70 yard) si rendevano protagonisti di due corse in touchdown che avvicinava i torinesi nel punteggio, ma era ormai tardi per provare a riprendere la partita in mano, ed i Panthers riuscivano a gestire il tempo arrivando a chiudere l’incontro con un touchdown di vantaggio, quanto bastava per portarsi in seconda posizione nel girone.

Entrambe le formazioni Under 15 e Under 18 hanno già disputato le quattro partite precedenti la fase ad orologio, ed ora attendono di conoscere i propri avversari per le ultime due di regular season. Gli Under 15 sanno già che dovranno affrontare nuovamente i Frogs in casa tra due settimane, ma l’altra avversaria, così come le due della Under 18, si conosceranno solamente dopo il turno della prossima settimana che concluderà la prima fase del campionato.