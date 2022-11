Secondo stop consecutivo per College Novara

Tra le mura amiche arriva la seconda sconfitta consecutiva per il giovanissimo College Novara che perde contro un Grugliasco formato, al contrario, da organico esperto, attento e preparato, attrezzato ad inizio stagione per il salto di categoria.

Inizio a rilento per entrambe le squadre che faticano a trovare la via del canestro in uno spento primo quarto che termina 8-12 a favore degli ospiti.

A riprova del noviziato, il ritmo basso imposto dai torinesi riesce ad imbrigliare l’attacco novarese che non trova il fondo della retina nonostante buoni tiri costruiti nelle azioni di gioco. Al contrario, gli ospiti iniziano a trovare maggior feeling con il canestro, sicchè all’intervallo allungano sul +7, 24-31.