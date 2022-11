Bertram Derthona-GeVi Napoli: le info per i biglietti

L’orgoglio per l’entusiasmo e l’affetto mostrato dai tifosi nelle prime gare della stagione, il desiderio e l’ambizione di giocare nuovamente in un PalaEnergica Paolo Ferraris caldo e coinvolto, una gara importante per proseguire nel momento positivo di inizio anno. La Bertram Derthona si prepara alla sfida casalinga alla GeVi Napoli , in programma domenica 27 novembre alle ore 16.00 al palazzetto di Casale Monferrato.

La Società comunica che la vendita dei tagliandi sarà attiva a partire dalla giornata di domani, martedì 15 novembre 2022, con le seguenti modalità: presso la sede del Club in Via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato 26 novembre dalle 10 alle 12), online sul sito di Vivaticket o presso il PalaEnergica Paolo Ferraris a partire dalle ore 14.30 di domenica 27 novembre, giorno della gara.

Di seguito i prezzi dei biglietti nei vari settori del palazzetto di Casale Monferrato, con riduzioni applicate agli Under 18 e agli Over 65:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

L’incontro con Napoli cade in un momento tradizionalmente propizio per gli acquisti scontati online, il ‘Black Friday’: il Club, per l’occasione ha deciso di proporre ai propri tifosi una forte e vantaggiosa promozione sull’acquisto dei biglietti online per i settori di Tribuna Derthona e Tribuna Bianconera.

Recandosi sul link del sito di Vivaticket, esclusivamente dal 21 al 25 novembre, i tifosi bianconeri potranno infatti comprare il biglietto per i due settori sopraindicati al costo di 15 euro comprensivo di commissioni.

L’obiettivo? Tornare a rivivere le stesse emozioni provate nella partita contro l’Umana Reyer Venezia, in cui il connubio tra squadra e tifosi ha portato a un’importante vittoria contro un avversario di alto livello.

Per il ‘Black Friday’ la Bertram Derthona lancia la sua promozione online.

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei biglietti è possibile contattare Bertram Derthona telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it

Come accaduto per le precedenti gare casalinghe della stagione, anche in questa occasione il Club mette a disposizione di tutti gli interessati il trasporto gratuito per raggiungere il PalaEnergica Paolo Ferraris. La partenza del pullman è fissata alle ore 14 di domenica 27 novembre dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per riservare il proprio posto è possibile scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it oppure contattare telefonicamente la Società al numero 0131 1953689.