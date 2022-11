Overall Cycling Team: spettacolo al 27° Ciclocross di San Martino

Grande partecipazione di atleti e pubblico, domenica 13 novembre a Pasturana, dove e' andato in scena il 27^ Ciclocross di San Martino, "Memorial Gino Bruno", Coppa Tre Colli.

Oltre 300 partecipanti suddivisi fra tutte le categorie maschili e femminili dai Giovanissimi ai Master. Lunga giornata di sport e di festa popolare avvolta dal tipico grigiore novembrino su un percorso perfetto tra prati e sentieri con l'Organizzazione di Overall Tre Colli, Pro Loco e Comune di Pasturana che hanno accolto nel migliore dei modi i tanti ospiti. Si e' iniziato alle 10 del mattino con i piu' giovani per concludere alle 15.00 con l'ultima partenza riservata ad Under ed Elite.

La gara rientrava nella prima prova del Trofeo Piemonte di Ciclocross e ha richiamato ai nastri di partenza corridori provenienti da tutte le regioni del Nord Italia.