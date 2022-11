Campionati italiani di Karate a Settimo Torinese

Il 18-19-20 novembre a Settimo Torinese al Pala200, dalle 9,30 alle 20,30 si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti di Karate Kata e Kumitè 2022, in occasione di Piemonte Regione Europea dello Sport.

Questo evento rappresenta per la Federazione e per gli atleti, il momento più importante tra le competizioni a livello nazionale. Grande ritorno anche per l'indotto di Settimo e del nostro Piemonte.

Circa 850 atleti si confronteranno sui nostri tappeti.

Tanti gli atleti piemontesi qualificati, in gara.

Sarà presente Luigi Busà, oro Olimpico a Tokyo 2020 che presenterà il suo libro.

Presente anche Fabio Basile al quale è stato intitolato il Pala200 dopo la conquista della medaglia d'oro a Rio nel 2016.

Si prevede afflusso di circa 2000/2500 persone appassionati e non.