Derthona Basket e Gruppo Boero: si rinnova la partnership

Gruppo Boero, leader in Italia nel mercato dei prodotti vernicianti anche per quest’anno è sponsor del Derthona Basket nel campionato 2022-2023.

Grazie ai suoi quasi due secoli di esperienza, il Gruppo Boero rappresenta la passione per l'eccellenza all'interno del mercato dei prodotti vernicianti in due settori: Edilizia e Yachting.