Novipiù Monferrato Basket: weekend da urlo per i nostri giovani

Sia l'Under 15 che 17 Eccellenza si portano a casa l'intero bottino. I ragazzi di coach Ferrero si tolgono la soddisfazione di battere College Borgomanero (66-96) mentre il team di Santi Farina si rende protagonista di un bel colpo esterno in quel di Novara. La settimana era cominciata alla grande con la vittoria dell'Under 19 Silver della CB Team sul Derthona Basket: 99-64 per i ragazzi di coach Fabio Costamagna.

L'Under 13 Gold sfiora il primo successo. Perde 54-58 con l'UBC Chieri. Ancora in striscia positiva il Valenza Monferrato Basket. Contro Ivrea finisce 68-65.

Ok anche l'Under 15 Silver che al fotofinish piega la resistenza eporediese. Perde invece la Serie D sul campo di Omegna. Successo anche per l'Under 14 Gold che in casa del Sisport vince 20-86.