La Reale Mutua Torino viaggia verso Latina

Match infrasettimanale in arrivo per la Reale Mutua Torino che domani , con palla a due alle 20.30 , scenderà in campo sul parquet del PalaBianchini, per affrontare la Benacquista Latina , nel posticipo della settima giornata del Girone Verde di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Franco Gramenzi, si presenta a questa settima giornata di campionato con un record di 1 vittoria e 4 sconfitte che la collocano all’undicesimo posto in classifica. Miglior realizzatore dei pontini è Mike Lewis, che viaggia a 14.6 punti di media a partita con il 35% da tre punti. Segue subito dietro, in termini realizzativi, Yancarlos Rodriguez che segna 13.8 punti con 3.6 assist di media.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Partita particolare che arriva nove giorni dopo la precedente, con una squadra che per due domeniche non ha giocato tra turno di riposo e partite rinviate, perciò è difficile leggere le carte di quelli che saranno gli equilibri e i ritmi di questa gara. Noi siamo ancora in una situazione emergenziale ma credo che ormai il nostro modo di pensare sia chiaro: sappiamo qual è la nostra situazione ma andiamo avanti. Abbiamo però la consapevolezza che ripetere una serata magica come quella contro Cremona non sarà banale o facile. Dovremo fare i conti con una squadra agguerrita, Latina, che ha bisogno di punti e che specialmente sul proprio campo vuole concretizzare il proprio lavoro».

Tommaso Guariglia (Centro Basket Torino): «La partita di domenica scorsa è stata eroica ma adesso è il momento di metterla da parte per pensare alle prossime partite e per portare avanti positivamente il nostro percorso. Ikangi è un gran giocatore, sicuramente ci darà una mano nei prossimi impegni».

INFO UTILI

Si gioca mercoledì 16 Novembre, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Alessandro Tirozzi, Andrea Longobucco e Francesco Praticò. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.