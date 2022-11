BEA Chieri: il recap della settimana delle giovanili

Tante sfide anche nell'ultimo fine settimana per il Settore Giovanile dei Leopardi. L' U19 Silver vince il derby con UBC Basket Chieri. Dopo un inizio difficile (16-7), gli Arancioni acquistano fiducia e aumentano il ritmo, spuntandola nel finale equilibratissimo. Vittoria allo scadere nella gara d'esordio per i Top Junior , che superano ATP Kangaroos Gassino, e per l' U14 Gold con Cus Torino. L' U13 Gold conquista il terzo successo su tre gare con Derthona Basket e l' U17 Silver esce vittorioso dal campo di BC Serravalle. Cedono il passo l' U13 Silver ospite di ABC Carmagnola, l' U17 Eccellenza con Pallacanestro Moncalieri e l' U15 Eccellenza con 5 Pari Torino.

U19 SILVER

UBC BASKET CHIERI – BEA CHIERI SSDRL 53-56

Parziali: 16-7, 31-32, 41-43

BEA CHIERI: Bertoglio (C) 1, Ricciardo 12, Bianco 9, Roccati 8, Gangi L., Bergese 4, Virde, Ferrone Raf. 15, Lafiosca, Ferrone Ric. 7, Marcon. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

BASKET CHIERI: Pesci 7, Baronio 2, Savasta 12, Leon (C) 9, Sperto, Ghiotti, Alessi 3, Elia 2, Perosino 9, Barbagallo 2, Hotot 5, Peracchiotti 2. All. Prigione, Ass. Cucco.

TOP JUNIOR

BEA CHIERI SSDRL – ASD ATP PRO KANGAROOS 52-49

Parziali: 12-17; 23-27; 39-42

BEA CHIERI: Alò 11, Barisone 12, Bosio, Consiglio, Iannucci, Lingua 3, Mateo, Mazzarino, Munafò 11, Outalat, Piersanti 12. All. Mussio, Ass. Percudani.

ATP: Aghemo 5, Barnardon 8, Capelli 2, Conese 5, Furia, Negro 6, Negro, Opezzo 8, Sansone 4, Zitelli 7. All. Conese.

U14 GOLD

BEA CHIERI SSSDRL – CUS TORINO ASD 89-85

Parziali: 17-16, 41-47, 71-67

BEA CHIERI: Milani 23, Giachino 26, Tarantino 5, Vacca 6, Fatai 4, Amerio, Sidari, Tran 10, Calò 13, Valentini, Gigante 2. All. Ratto, Ass. Pirocca.

U13 GOLD

BEA CHIERI - DERTHONA BASKETBALL LAB 74 -39

Parziali: 17-12, 29-19, 54-25

BEA CHIERI: Fatai (C) 3, Spano 4, Vitrotti 3, Menegatti 6, Di Giorgio, Cristiano 2, De Mita 4, Coltiletti 22, Montiglio 4, Borz 10, Bassi 4, Calò 12. Allenatore: Corrado, Ass. Mosca.

DERTHONA BASKETBALL LAB: Musso (C) 5, Bruno 6, Puschio, Ferrari A. 2, Poggi, Quaini 12, Gabbetta, Baldini, Ferrari C.v 4, Toso 2, Zavattin, Cucchi 8. Allenatore: Fanaletti.