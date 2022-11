Cuneo Lube crede nel Cuneo Volley e pensa al futuro

«La nostra è una storia di crescita, sia commerciale all’interno dell’azienda che sportiva – spiega Emiliano Rosso titolare Cuneo Lube Srl – una crescita che vediamo in voi, quindi ci fa piacere dire che cresciamo noi a livello commerciale, ma da qualche anno contribuiamo a far crescere anche il Cuneo Volley. Noi ci crediamo e speriamo molto in un ritorno ai massimi livelli, tant’è che abbiamo già fatto mettere nel contratto di rinnovo l’opzione in caso di un futuro up grade del campionato. I marchi che abbiamo sposato sono di un certo livello ed essi stessi in crescita, come i prodotti shell che non sono più formulati dal petrolio, ma dal metano e questo è già di suo un punto di partenza qualitativamente alto. I tre marchi che abbiamo deciso di trattare sono Shell, Total e Gulf perché in qualsiasi mezzo, dal motorino al macchinario industriale, tutto quello che è olio e lubrificante è il sangue dello stesso quindi è molto importante che sia un prodotto di qualità per ravvivare la sua prestazione».