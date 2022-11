Pinerolo cade in casa contro Conegliano

Nessuna sorpresa, dunque, nel turno infrasettimanale della settima giornata di campionato che vede Conegliano scendere in campo con Carraro in cabina di regia, Plummer opposto, Lubian e De Kruijf al centro, la diagonale Robinson-Gray e De Gennaro in cabina di regia. Turnover per le venete in vista del fitto calendario che le impegnerà fino a fine dicembre. Per la squadra di casa una buona partita con Ungureanu e Carletti in doppia cifra (16 e 11 punti). Il premio Mvp va a Monica De Gennaro, onnipresente in seconda linea e Plummer con 15 punti è la miglior realizzatrice delle ragazze di Santarelli.

1 SET Conegliano si porta subito avanti con Plummer in attacco e Lubian a muro (1-4). Carletti sfrutta bene le mani del muro per accorciare 5-6 ma Gray riporta a +3 le compagne e dai nove metri, con l’aiuto del nastro, allunga ancora (7-11). Carletti non si fa intimidire dal muro avversario e piazza il 10-13 poi Ungureanu mura Plummer per il -2. L’Imoco riporta palla nella propria metà campo con un pallonetto di De Kruijf e il primo tempo di Lubian mantiene le distanze (14-18). La Wash4Green rimane in scia ma le ospiti difendono bene il vantaggio e chiudono con Plummer 21-25.