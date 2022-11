Chieri passa a Busto e centra la sesta vittoria

Vinte le prime due frazioni 14-25 e 23-25, le biancoblù riescono a chiudere i conti nel quarto set (18-25) dopo aver perso il terzo 25-20. Il risultato poggia sull’ennesima prestazione corale, matura e di sostanza delle ragazze di Bregoli, capaci di reagire alle numerose difficoltà incontrare nel match al cospetto di una Busto Arsizio priva di Olivotto e Zannoni ma niente affatto arrendevole.

Fra le novità di giornata l’esordio da titolare di Butler, schierata al posto di Mazzaro. Prezioso anche il contributo delle giocatrici entrate dalla panchina a gara in corso.

La miglior realizzatrice chierese è Villani (18 punti), premiata MVP per la terza partita di fila; in doppia cifra anche Cazaute (16) e Grobelna (11). Per Busto, 22 punti di Montibeller e 16 di Degradi.