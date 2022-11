Giovedì 24 novembre, alle ore 20:45, presso la Sala Beata Bonino della Congregazione della Sacra Famiglia di Savigliano, in via San Pietro 13, si terrà l'incontro "Animatori Gators in Missione a Barbulloje - 3° Anno". Nel corso della serata, condotta da Simona Solavaggione di Tele Radio Savigliano, attraverso la proiezione di un filmato e le testimonianze dei partecipanti all'edizione 2022 del Progetto Sport & Solidarietà dell'Associazione Sportiva Gators, verrà raccontato quanto svolto durante la scorsa estate nella Missione della Sacra Famiglia di Barbulloje in Albania.



«Siamo giunti alla terza edizione del Progetto - spiegano gli organizzatori - e, come per le precedenti, ci teniamo molto a restituire al territorio quanto realizzato con i giovani e le Suore di Barbulloje, per rendere conto delle nostre attività e, soprattutto, per ringraziare i tanti Amici che ci sostengono, del loro immancabile e generoso supporto».



L'ingresso all'incontro è libero e la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.