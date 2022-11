Granda College Cuneo: il recap della settimana

Vittoria al vertice per l'Under 15 Femminile che ha la meglio su Libertas Moncalieri.

Entrambe le squadre si presentavano sul parquet di SportArea ancora imbattute in questa prima fase del campionato.

Nei primi 10' di gioco Cuneo fatica a trovare il ritmo della gara; l'attacco produce molto poco e la difesa non morde con la giusta intensità. Solo nel finale di frazione le locali riescono a recuperare qualche prezioso punto per andare alla prima pausa sotto di 5 lunghezze.

Nella seconda frazione Granda College alza decisamente la propria intensità difensiva, limitando l'attacco locale, ma soprattutto riuscendo a segnare facili canestri in contropiede. All'intervallo lungo, le due squadre sono in perfetta parità.

Alla ripresa delle ostilità Cuneo sembra essere uscita meglio dagli spogliatoi; l'attacco è più fluido, la difesa concede poco alle avversarie; le locali scappano così sul +10, ma i problemi di falli per Lokoka e Castellino, permettono alle ospiti di riavvicinarsi.

L'ultimo periodo è un susseguirsi di emozioni: Moncalieri parte fortissimo, recupera lo svantaggio e sembra addirittura poter scappare via; le ragazze di Coach Griffanti non ci stanno e, dopo un time-out per riorganizzare le idee, riescono a raddrizzare un'altra volta il match chiudendo vittoriose la gara.

«Credo che quella di oggi sia stata davvero una bellissima sfida; Moncalieri è un'ottima squadra e le gare con loro sono sempre combattute ed emozionanti. Faccio un plauso alle mie ragazze per aver saputo reagire alle difficoltà in più frangenti adattandosi alla gara», queste le parole di Coach Griffanti al termine dell'incontro.

Vittoria in trasferta per la Serie D Maschile

Serie D Maschile - 13/11/2022

OASI LAURA VICUNA - AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO: 58-68

Parziali (14-19; 24-36; 52-52)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Rosso, Bruschetta, Capelli, Isaia, Manfredi, Tamagno, Cani, Comotti, Saladini, Zuppanelli.

Coach: Lelli.

Partita dai due volti per la nostra serie D sull'insidioso campo di Oasi Vicuna.

Buoni i primi 20 minuti di gioco in cui Cuneo riesce ad allungare fino al +12 dell'intervallo (24-36 per gli ospiti), ma nel terzo quarto la squadra di coach Lelli parte assopita e molto rilassata in difesa; questo permette alla squadra di casa di colpire dall'arco con ben 6 triple in un quarto e si riporta addirittura in vantaggio di 4 punti.

L'ultimo periodo si apre con un punteggio di perfetta parità: 52-52, ma è proprio qui che Isaia e compagni alzano il ritmo in difesa concedendo a Oasi solo 6 punti.

La partita si chiude sul 58 a 68 per Cuneo.

Prossimo impegno domenica 20 ore 20.30 tra le mura amiche di Sportarea contro Franzin Val Noce.

Serie B Femminile torna alla vittoria

Serie B Femminile - 12/11/2022

BASKET VENARIA - BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE: 51-66

Parziali (9-19;28-32;39-55)

BAM GRANDA COLLEGE: Ngamene 24, Carbonatto 3, Donadio, B. Grosso 9, Pasero 6, Tunzi 2, Martinengo, Avagnina 11, Marfulli, Dalmasso, Bruschetta 6, Marchisio 5. All.: J. Grosso. Ass.: Persico.