Fulgor Basket, al Pala Battisti arriva la Gema

«Sicuramente è una partita fondamentale - parla prima della sfida coach Quilici. - Contro Herons abbiamo giocato una partita valida per contenuti tecnici, ma ancora distante sul piano della convinzione e della solidità, mostrando un lato fragile che in trasferta paghi molto spesso. Giocare dopo questo tipo di prestazioni è sempre complesso, ma dobbiamo far rispettare il fattore campo per non perdere contatto dalla parte alta della classifica. Rispetto a Montecatini abbiamo una situazione diversa: loro hanno avuto tutti i giocatori a disposizione e dunque arriveranno molto preparati, hanno un roster molto attrezzato e battagliero, e col recupero di Savoldelli, hanno un reparto esterni sicuramente di valore, senza dimenticare che Infante, Duranti e Marengo rappresentano un pacchetto di interni esperto e duttile. Noi abbiamo ancora qualche situazione in dubbio sui nostri giocatori e dovremo capire su chi potremmo contare. Gema è una delle squadre più in forma del momento, avendo vinto tre delle ultime quattro partite comprese le vittorie con Livorno e nel derby. Si tratta di una squadra con un altissimo potenziale al tiro, ben allenata, con quasi tutti i giocatori abili nel tiro dalla lunga distanza, hanno un ritmo ed un’intensità difensiva molto alta. In questo momento rappresenta per noi di uno degli avversari più duri da incontrare. Dovremo fare un grande sforzo, anche puntando sull’aiuto dei nostri tifosi: la chiave sarà quella di rimanere concentrati per tutti i 40’ e avere sempre il coltello fra i denti per tutta la durata della partita».

Sabato sera alle 21, al Pala Battisti. Di imprese, in condizioni di emergenza, negli ultimi mesi la Fulgor ne ha vissute diverse… e vuole ripetersi!