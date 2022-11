Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

A presentare i prossimi avversari è stato, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli: «Alla ripresa del campionato andiamo a giocare sul campo di una squadra che in queste prime giornate ha giocato tante partite punto a punto ed è stata sfortunata anche dal punto di vista degli infortuni, avendo sfidato Treviso prima della sosta senza potere contare su Caupain, Laquintana e Cobbins. Al netto dei recuperi che potranno avere, è una formazione che rispetto allo scorso anno ha allungato il proprio roster per competere sia in Italia che in EuroCup.

In cabina di regia agisce Caupain, un giocatore già visto in Italia, il cui cambio è Laquintana, confermato rispetto al 2021/22. La guardia titolare è Amedeo Della Valle, tornato a Brescia dopo essere stato l’MVP del campionato nella passata stagione. CJ Massinburg, arrivato da Limoges, è un giocatore di grande qualità, mentre a completare il reparto play-guardie c’è David Cournooh, un atleta di esperienza. L’ala piccola titolare è Petrucelli, reduce dall’esperienza con la Nazionale, che si alterna nel ruolo con il veterano David Moss, ormai uomo simbolo di Brescia.

Come ‘4’, al fianco del confermato Kenny Gabriel, la Germani ha inserito Akele, un italiano nel giro della Nazionale che dopo anni molto positivi a Treviso, è arrivato a Brescia per compiere il definitivo salto di qualità. I ‘5’ sono Cobbins, già in roster nel 2021/22, un giocatore fisico e atletico come Odiase e Christian Burns, che vanta numerose esperienze italiane».