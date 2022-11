Monferrato Basket: al PalaEnergica arriva la corazzata Cantù

Dopo il turno di riposo, domenica 20 novembre alle ore 18 , la Novipiù Monferrato Basket torna davanti al pubblico amico del PalaEnergica Paolo Ferraris per affrontare la corazzata Acqua San Bernardo Cantù nell'ottavo turno di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde.

GLI AVVERSARI

La compagine di coach Meo Sacchetti è squadra costruita per provare a vincere il campionato e tornare in Serie A. I canturini hanno un roster profondo e di altissimo livello, anche se per una serie di problemi fisici non sono ancora riusciti ad essere al completo. Nonostante le defezioni, i ragazzi allenati dall'ex coach azzurro arrivano a Casale con una serie aperta di quattro vittorie consecutive. La regia è affidata al croato Roko Rogic, fulcro del gioco, al suo fianco gli esterni Giovanni Severini, Lorenzo Bucarelli e Stefan Nikolic che sta attraversando un grande stato di forma. Inoltre ha recuperato il giovane play Nicola Berdini. Cantù può contare su quattro lunghi di massimo livello, si alternano infatti sotto le plance Matteo Da Ros, Giovanni Pini, Filippo Baldi Rossi e l'americano Dario Hunt. Non sarà della partita il lungodegente Francesco Stefanelli.

La Novipiù è consapevole della forza e della caratura degli avversari, e che la gara sarà tutta un'altra storia rispetto a quella di Supercoppa, quando Martinoni e compagni riuscirono a fermare i canturini. Coach Andrea Valentini ha ritrovato i nazionali Ellis e Redivo e lo staff tecnico sta lavorando per recuperare al meglio Matteo Formenti e Luca Valentini che hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo. La gara che attende i rossoblù sarà sicuramente dall'alto coefficiente di difficoltà, ma i monferrini vogliono continuare a divertire il proprio pubblico. Alla gara saranno ancora presenti gli studenti degli istituti scolastici aderenti al progetto “Basket & School”, inoltre la Società ha deciso di devolvere 1 euro su ogni biglietto venduto e di donare due canotte autografate alla Fondazione Solidal Onlus, che provvederà a metterle all'asta per raccogliere fondi destinati alla ricerca sanitaria.

Niccolò Martinoni - Capitano Novipiù Monferrato Basket: «Cantù è un avversario che si presenta da solo. Anche quest’anno ha allestito un roster di assoluta qualità. Sono dichiaratamente fra le pretendenti alla promozione e anche i risultati in campo lo stanno dimostrando. Dal canto nostro, giocando in casa, vogliamo fare una prestazione gagliarda. Stiamo lavorando bene, preparandoci alla sfida al meglio con l’obiettivo di portarci a case l’intero bottino».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle ore 10 alle 12.30 e a partire dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.