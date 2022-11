Derthona Basket: uno sguardo al futuro

L’incontro odierno, alla presenza di Stefania Fecchio (Direttore CFP Santachiara Voghera-Stradella-Broni), Cristina Montagnoli (Direttore Agenzia Formativa Santachiara Tortona Serravalle), Susanna Morini (Preside Liceo Paritario) e Paolo Barbieri (Docente di Scienze Motorie Liceo Sportivo) oltre che di alcuni insegnanti della scuola e dei corsi CFP e di Simona Virgilio, Vicesindaco e Assessore del Comune, si è aperto con una breve descrizione dell’attività e della storia dell’Istituto Santachiara dalla sua fondazione a oggi, cui sono seguiti la lettura della lettera che i ragazzi hanno scritto per l’occasione per il Derthona Basket e gli interventi del Presidente e dell’Amministratore Delegato del Club.

Picchi ha raccontato la sua storia al Derthona Basket, da giocatore fino a diventarne Presidente, mentre Bartocci si è focalizzato sui vari lavori possibili nel mondo dello sport, parlando in prima persona delle sue esperienze personali. L’incontro si è concluso con le domande degli studenti e con la consegna in regalo di alcuni prodotti tipici lombardi da parte dei ragazzi e di un pallone da basket firmato dai giocatori della prima squadra per il Liceo da parte della Società. È stata una nuova occasione per rafforzare il legame tra Voghera e il Derthona Basket, e tra le due città, lanciando il messaggio che lo sport è una palestra di vita per tutti.