Castelnuovo Scrivia: derby tra timori e amarcord

Sesto impegno per la formazione di coach Molino che sabato 19 ( ore 20.30 ) riceve al PalaOltrepo la Logiman Broni in un derby che curiosamente è quasi un inedito visto che gli unici due precedenti ufficiali risalgono alla stagione 2015-2016; allora la corrazzata Broni, che chiuse Coppa, regular season e playoff senza neppure una sconfitta, non ebbe problemi a battere, piuttosto nettamente, un Bcc che si affacciava per la prima volta al palcoscenico dei campionati nazionali.

Da allora le due squadre avevano disputato campionati differenti (le pavesi la A1, le giraffe la A2) e solo quest’anno, con la retrocessione della Logiman, si trovano nuovamente di fronte: sarà, oltretutto, una sfida ricca di suggestioni vista la nutritissima colonia di ex che popola i roster di ambo le formazioni. Sono ben 6 quelle attualmente militanti nell’Autosped ( Bonasia, Smorto, Premasunac, Gatti, Rulli e Ravelli) mentre 3 quelle che vestiranno la casacca Logiman (Bonvecchio, Colli e De Pasquale); ci sia quindi permesso di mandare un grandissimo saluto ed abbraccio ad Ilaria, Ada e Claudia, augurando loro una stagione strepitosa (a parte gli scontri diretti ovviamente). Tutte e tre hanno lasciato un bellissimo ricordo a Castelnuovo, sia per le qualità tecniche che dal punto di vista umano; va sottolineato che se per Ada l’esperienza a Castelnuovo è limitata alla scorsa stagione Claudia, invece, ha vestito per ben 5 stagioni la nostra divisa, diventandone anche, a buon diritto, la capitana ed anche Ilaria ha trascorso 3 bellissimi campionati.

Tornando agli aspetti più tecnici la compagine oltrepadana rappresenterà sicuramente un altro ostacolo assai temibile per le castelnovese visto che il roster a disposizione del confermato Magagnoli (che subentrò in corsa, nel passato campionato, a Castelli) è di primissima scelta, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, e lo dimostrano i risultati sin qui ottenuti visto che i due ko sono arrivati, di strettissima misura, contro due big come Milano (ancora imbattuta) e Udine; oltretutto finora Broni ha sempre vinto lontano da casa, particolare che quindi deve mettere ancora più sull’attenti le ragazze ed a Voghera, inoltre, è probabile che le pavesi siano seguite da un gruppo piuttosto nutrito di sostenitori.

La rosa delle oltrepadane, rivoluzionata rispetto allo scorso campionato, può contare, nel reparto esterne, oltre che sulle già citate Bonvecchio Colli e De Pasquale, sulle play Giordano (molto esperta, già ex Bolzano, Mantova, Ponzano tra le altre), Miccoli (vista a Carugate ma già in Oltrepo in passato) e Carbonella (anche lei, in fondo, una ex visto che lo scorso anno ha giocato con il Bcc in serie B ed in under 19) e sulla guardia Manzotti, top scorer delle biancoverdi, lo scorso anno in A1 a Faenza ed in precedenza a Palermo, Selargius e Orvieto.

Vicino a canestro giostrano invece, nel ruolo di ala forte, Coser (Alpo e Ponzano nel suo passato) e Grassia (di scuola Geas, in precedenza a Carugate e Crema) mentre nello spot di pivot troviamo la comunitaria svedese Kantzy, con esperienze in Usa, Polonia e lo scorso anno a Faenza e la più giovane (2001) ma già collaudata Mattera (Battipaglia e Nico Basket). Come si vede, quindi, un roster di eccellente qualità ed assai profondo, in grado, oltretutto, di poter garantire molte alternative anche sul piano tattico.

In casa Autosped continua invece l’altalena tra la soddisfazione per i risultati sin qui ottenuti e la preoccupazione per i tempi di recupero incerti delle infortunate; anche sabato Molino dovrà rinunciare a Ravelli e Rulli mentre per Gatti si deciderà in extremis ma la sensazione è che difficilmente la si vedrà sul parquet. La bella prova di sabato a Mantova, davvero convincente, è stata sicuramente una ulteriore iniezione di fiducia per le giraffe ma, come ben noto, nello sport e nel basket in particolare quanto fatto in precedenza conta relativamente ed ogni volta bisogna ripartire da zero e cercare nuove conferme sul campo. Ci sono quindi tutte le premesse per una bellissima serata di sport e la speranza è che anche il pubblico accorra numeroso al PalaOltrepo per sostenere le castelnovesi; il contributo dei tifosi è stato fondamentale contro Bolzano, ci auguriamo lo sia anche sabato. Forza Giraffe!!!