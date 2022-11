B1-F: Volley Parella affronta la capolista Volpiano

Arriva la prova del nove per il Volley Parella Torino di B1 femminile. Le biancorossoblu affronteranno questa sera (ore 21) in casa Savis Vol-ley Volpiano, capolista del girone e squadra favorita alla vittoria finale. Finora cinque partite ed altrettante vittorie per le ragazze di Stefano Andreotti che arrivano alla "Manzoni" con i favori del pronostico.

In casa Parella ancora qualche acciacco ma anche la consapevolezza di potersela giocare con chiunque grazie ad un roster completo e capace di ovviare a qualche defezione seppur importante. Contro Bra il rientro dall'inizio della palleggiatrice Leonor Polezzi è già stato un segnale incoraggiante, così come la capacità di superare i momenti di difficoltà. Volpiano è certamente avversario ostico ma in casa Parella c'è la voglia di dimostrare di poter essere all'altezza delle migliori. «Volpiano ha un gruppo che lavora insieme da qualche anno ed è uno dei loro punti di forza - dice coach Barisciani - Di punti di forza però ne hanno anche molti altri e starà a noi saperli limitare, accentuando i loro punti deboli. Tutti abbiamo pregi e difetti: sicuramente nella loro bilancia il piatto dei pregi è più pesante ma dobbiamo essere sereni nell'approccio a una squadra forte. Il nostro atteggiamento mentale in settimana non è stato diverso dalle scorse settimane solo perchè sono una squadra più attrezzata».