Giaguari Torino: weekend di pausa per le giovanili

Weekend di pausa per Under 15 e Under 18 dei Giaguari Torino, che attendono di conoscere gli avversari da affrontare nella fase ad orologio che inizierà l’ultimo weekend di novembre, ma non c’è sosta per la società, che si appresta a far esordire in questa stagione la formazione Under 12, che sarà impegnata Domenica 20 novembre al Vigorelli di Milano per il primo bowl di categoria.