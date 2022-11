Akronos Moncalieri in trasferta a San Giovanni Valdarno

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 19:30 in trasferta sul parquet di Bruschi Galli San Giovanni Valdarno. Una sfida importantissima per entrambe le squadre, in particolare per le Lunette che nonostante le tante assenze stanno (ri)trovando ritmo e continuità in entrambe le metà campo. Dopo la pesante assenza della scorsa settimana, coach Spanu potrà schierare di nuovo dal primo minuto Chelsea Mitchell (rientrata dagli States nelle ultime ore), mentre il reparto infermeria rimane affollato e invariato.